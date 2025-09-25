Los 10 jugadores que pueden irse de River luego de un nuevo fracaso en la Copa Libertadores

El golpazo en Brasil le puso punto final a las ilusiones de River de volver a ser campeón de la Copa Libertadores. La derrota marcó la suerte de un equipo que llegó al Allianz Parque con varios jugadores cuestionados y con unos cuantos que podrían haber disputado sus ultimos minutos coperos con la banda roja.

Si bien todavía tiene por delante el Torneo Clausura, la Copa Argentina y unas elecciones presidenciales, en Núñez saben que hay mucho trabajo por delante para volver a ser protagonistas de América. Con Marcelo Gallardo a la cabeza del proyecto futbolístico, el equipo podría sufrir muchas salidas en el próximo mercado de pases.

Entre contratos que se vencen y no se renovarán, futbolistas que no estuvieron a la altura de las expectativas y otros que pueden marcharse si llega una buena oferta, el Millonario podría sufrir un nuevo éxodo. Al menos 10 jugadores tiene posibilidades de irse una vez finalizado el año.

Los contratos que se terminan

De los seis jugadores que terminan su vínculo el 31 de diciembre, el que más lejos está de River es Federico Gattoni. El marcador central, completamente relegado en la consideración del Muñeco, se quedó pura y exclusivamente para cumplir su préstamo, que finalizaba a fin de año. El ex-San Lorenzo regresará a Sevilla luego de un ciclo flojo por la institución.

Una de las grandes incógnitas es Miguel Ángel Borja, quien supo marcar muchísimos goles con la banda roja, pero que perdió mucho lugar mientras atravesaba una importante sequía goleadora. Hoy por hoy, el colombiano corre detrás de Driussi, Salas y Colidio. Luego de un último mercado de pases donde coqueteó con la posibilidad de marcharse, no sería una sorpresa que arme las valijas a fin de año.

Los cuatro que completan este selecto grupo son héroes de Madrid: Enzo Pérez, Nacho Fernández, Gonzalo Martínez y Milton Casco. Este último, que hace poco cumplió una década en el club, aseguró que quiere retirarse en River y podría hacerlo a fin de año si así lo desea. El Pity sigue perseguido por las lesiones y sus minutos en 2025 fueron escasos. Distinta es la situación de Enzo y Nacho, ya que hoy son titulares para el entrenador, pero también foco de muchas críticas. La continuidad de todos está en suspenso.

Los que pueden irse ante una buena oferta

El plantel de River tiene dos jugadores con contrato vigente, pero en situaciones incómodas. Uno de ellos es Fabricio Bustos, uno de los primeros refuerzos del Millonario tras la vuelta de Gallardol. En su momento, el lateral derecho dejó Inter -era dueño indiscutido del puesto- para ser titular en el equipo argentino, pero la vuelta de Gonzalo Montiel seis meses después (impensada cuando contrataron al ex-Independiente) lo complicó. Ante una buena propuesta, su salida no parece descabellada.

Algo similar podría suceder con Paulo Díaz, que lleva varias temporadas defendiendo la camiseta de River y perdió el puesto luego del partido de ida contra Palmeiras. Teniendo en cuenta sus años en la institución, una salida a cambio de una oferta interesante puede resultar beneficiosa tanto para el jugador de 31 años como para el club.

Casos a revisar, por rendimiento

Si bien tiene contrato hasta diciembre de 2026, River y Sebastián Boselli deberán sentarse y tomar una decisión de cara al futuro. El club repescó al uruguayo luego de una buena cesión en Estudiantes, pero su flojo rendimiento (sobre todo en la serie ante Libertad) lo hizo quedar aún más relegado. El zaguero corre de atrás de Díaz, Martínez Quarta y Rivero. Teniendo en cuenta que el 2026 contará con la vuelta de Pezzella, el ex-Defensor Sporting tendrá nulas oportunidades. ¿Se viene otro préstamo?

Pese a ser un recién llegado, Matías Galarza Fonda deberá revertir las críticas que viene recibiendo para encaminar su ciclo en River. El ex Talleres es uno de los futbolistas más resistidos por la gente y, teniendo en cuenta los antecedentes recientes en el club (Gonzalo Tapia), una prematura salida no sorprendería. Dependerá de él y sus actuaciones.

