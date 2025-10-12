Es tendencia:
Los hinchas de River criticaron a un titular en la derrota ante Sarmiento: “Es un papelón de Gallardo”

En redes sociales, los seguidores del Millonario cruzaron al DT por su decisión de incluir a uno de los futbolistas desde el arranque y durante todo el compromiso.

Por Agustín Vetere

Los hinchas de River ante Sarmiento.
Los hinchas de River ante Sarmiento.

En el Estadio Más Monumental, River Plate cayó por la mínima este domingo ante Sarmiento de Junín por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Iván Morales, en el primer tiempo, anotó el único tanto de la noche para el elenco dirigido por Facundo Sava.

Bajo un clima caliente, con cánticos contra los jugadores durante todo el compromiso, los comandados por Marcelo Gallardo no lograron sacar adelante un duelo clave en varios frentes. Incluso, los hinchas se expresaron en redes sociales y Nacho Fernández fue uno de los que más críticas recibió.

El volante, uno de los referentes del plantel, fue titular y completó el partido a pesar de que el cuerpo técnico realizó cuatro cambios. Los hinchas criticaron la decisión del Muñeco de sacar del campo a Santiago Lencina en lugar de quitar a Nacho, que no atravesaba la mejor noche.

“Terminó jugando Nacho de 5. Es un papelón de Gallardo”, disparó uno de los seguidores del club de Núñez. Otro, en cambio, criticó: “Gallardo sigue insistiendo con el perro de Nacho Fernández. Está obsesionado, lamentablemente”.

