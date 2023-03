Pasan los días, las semanas y los meses y en River Plate todavía no pueden creer que Marcelo Gallardo no siga siendo el director técnico. Es que fueron ocho años y medio repletos de gloria y de felicidad en los que el conjunto Millonario pisó fuerte no solamente en el plano doméstico sino también en el ámbito continental.

Allá por octubre del año pasado, en la derrota por 2-1 contra Rosario Central, el Muñeco dirigió su último partido en el Estadio Monumental. No fue la despedida ideal pero el destacado entrenador recibió el reconocimiento que merecía por lo hecho en todos esos años.

Desde ese entonces, muchas cosas pasaron en el Millonario: Martín Demichelis se hizo cargo de la dirección técnica y hubo algunos cambios importantes en el plantel, pero, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con el propio Estadio Monumental de Núñez.

En medio de ese panorama, este jueves, la Selección Argentina se reencontrará con su público en medio de un amistoso FIFA internacional. Es que, en la jornada de hoy, la Albiceleste chocará con Panamá en medio de una fiesta para seguir celebrando el título en Qatar 2022.

Así las cosas, Gallardo tomó la determinación de volver a su casa: el Estadio Monumental de Núñez. Y, un rato antes del pitazo inicial, el entrenador que se encuentra analizando diversas propuestas hizo su ingreso a la cancha de River en medio de una gran emoción.