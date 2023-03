La Selección Argentina se estrena como campeona del mundo este jueves por la noche en el Monumental ante Panamá y la alegría es total. Las puertas del estadio de River ya están abiertas y el público poco a poco empieza a llenar las tribunas del mismo para los shows previos que acompañarán la fiesta que promete ser eterna dedicada a toda la Albiceleste.

La algarabia no solo se vive entre los hinchas, sino que dentro del plantel de la Selección también, como siempre sucede desde el inicio del ciclo de Lionel Scaloni. En cada convocatoria se da el ambiente de "un viaje de egresados" como ha descripto Leandro Paredes hace tiempo ya y en esta ocasión se vive aún con más fuerza debido a la fiesta en todo el país por la locura por ver a los campeones del mundo.

Por este motivo, cada video que trasciende de los futbolistas de la Selección se vuelve viral, pero pocos como el de Leo Messi de las últimas horas. Es que la captura fílmica del capitán campeón del mundo se viralizó al punto de llegar a más un millón de reproducciones en Twitter con el correr del día en que la Selección enfrenta a Panamá y estrena las tres estrellas en el escudo.

¿Y de qué se trata el video? Nada más y nada menos que una captura en primer plano de Leo estallándose de risa con el momento del "bautismo" de los nuevos integrantes de la Selección como Valentín Carboni, Máximo Perrone o Facundo Buonanotte.

Con el canto que el ex Vélez y actual Manchester City realizó, Messi no hizo más que tentarse a más no poder mientras se encontraba sentado en una silla con el resto del grupo, con Paulo Dybala sentado a su lado. Sin dudas, un video que resulta imperdible.