Afirman que un REFUERZO muy buscado por River finalmente NO LLEGARÁ: "Me lo dan por descartado"

Una vez concretada la Liga Profesional de Fútbol, River salió fuerte al mercado para cerrar los tres pases que venía negociando desde hace un tiempo: Facundo Colidio, Manuel Lanzini y Sebastián Boselli. Acuerdos muy complicados sobre los cuales ya cerró uno y, al parecer, perdió a otro.

Lejos en los números desde hace unos días, la dirigencia de River decidió poner las cartas sobre la mesa y que tanto Defensor Sporting como Manuel Lanzini sean quienes tienen la última palabra. Una decisión que le habría costado incorporar al uruguayo.

Tras realizar una oferta final en la jornada del martes, River habría recibido la respuesta de Defensor Sporting por Sebastián Boselli y no habría sido positiva: “Me dan por descartado… Me lo dan por caído“, soltó Pablo Sager para Directv Sports.

Distanciados desde que terminó el Mundial Sub 20 en la Argentina, en el cual Uruguay se coronó campeón, la cotización de Boselli prácticamente se duplicó y River nunca llegó a un acuerdo con Defensor Sporting; quién pedía 6 millones de dólares por el 100% del jugador.

Pese a que el defensor de solo 19 años tenía todo acordado con el Millonario, la diferencia entre los clubes pudo más y de esta manera queda por saber si realmente se cayeron estas negociaciones o si River buscará acercarse en los números.