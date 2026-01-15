Es tendencia:
Agustín Palavecino recibió la ira de los hinchas de River tras realizar una curiosa comparación

El mediocampista jugó en el Millonario entre 2021 y 2024, luego pasó a Necaxa y en las últimas semanas llegó a Cruz Azul.

Por Lautaro Toschi

Agustín Palavecino
© GettyAgustín Palavecino

A comienzos de 2021, River protagonizó la novela del mercado de pases con Agustín Palavecino como protagonista. Deportivo Cali no lo quería dar, el jugador quería pasar al Millonario y todo se terminó dando tras la presión del mediocampista. Marcelo Gallardo le dio lugar desde su llegada y fue importante en su primer año en el club, pero luego comenzó a bajar su rendimiento y terminó siendo sumamente criticado por los hinchas.

Tras salir de River, luego de jugar por tres años y medio, Agustín Palavecino dejó Núñez para jugar en Necaxa y allí brilló. Tan bueno fue su nivel que reforzó a Pachuca para jugar el Mundial de Clubes 2025 y luego regresó al conjunto que viste de blanco y rojo.

En este mercado de pases, Cruz Azul desembolsó 5.5 millones de dólares por su pase y se lo llevó. La intención de la Máquina Cementera era volver a juntarlo con José Paradela, con quien compartió plantel tanto en River como en Necaxa, en este último club mostraron gran sintonía.

Palavecino en Cruz Azul. (Foto: Getty).

Polémica comparación de Palavecino

En diálogo con Récord, Agustín Palavecino fue consultado por la grandeza de Cruz Azul y afirmó: “Estuve en River, que también es un equipo grande, y veo la misma magnitud, la misma grandeza. Uno lo va tomado diferente y con la misma responsabilidad“. Esa declaración trajo con sí el enojo de los fanáticos del Millonario en las redes sociales.

Las críticas de los hinchas de River

DATOS CLAVE

  • Agustín Palavecino fichó por Cruz Azul tras un traspaso de 5.5 millones de dólares.
  • El mediocampista reforzó al Pachuca para disputar el Mundial de Clubes 2025.
  • Palavecino jugó tres años y medio en River antes de unirse al Necaxa.
Lautaro Toschi

