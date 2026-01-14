Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Tras las negativas de Santino Andino y Maher Carrizo, River continúa en la búsqueda de refuerzos de ataque, tanto para poblar los extremos como el centro del área de un equipo al que Marcelo Gallardo quiere dar un estilo ofensivo mucho más directo del que tuvo a lo largo de 2025.

En ese sentido, no recibió una respuesta positiva de Benfica por Gianluca Prestianni pese a mejorar su oferta para incorporarlo y vio bajar las pretensiones de Independiente Rivadavia de Mendoza por Sebastián Villa, aunque no está claro si hará o no otro intento de sumar al colombiano.

Benfica no suelta a Prestianni

Más allá que River desechó la idea de sumar a Gianluca Prestianni a préstamo y ofreció a Benfica 6 millones de dólares por el 50 por ciento de la ficha del jugador, comprometiéndose a comprar otro porcentaje en un plazo futuro, la respuesta del equipo portugués volvió a ser negativa.

Mourinho quiere seguir contando con Prestianni. (Getty).

La realidad que le hicieron saber al Millonario es que esa indisposición a transferir al jugador que destacó en el último Mundial Sub 20 no tiene que ver con un aspecto económico sino con el plano deportivo, ya que José Mourinho hizo saber que quiere seguir contando con él.

Baja en la cotización de Villa

Independiente Rivadavia de Mendoza se comprometió a vender a Sebastián Villa y con el correr de las semanas sin cumplirle ese deseo al jugador, que ya no se entrena con el equipo, decidió bajarle la cotización de los 12 millones de dólares que pretendía el presidente Daniel Vila a un valor que oscilaría entre los 6 y 7 millones.

Esta situación, sumado a que River no ha tenido éxito en sus gestiones para dar con el arribo de refuerzos de ataque, podría llevar a que se retomen las negociaciones por el colombiano, que volvió a manifestar su interés en llegar al Millonario.

Se espera respuesta por Romaña

Según informó el periodista Juan Patricio Balbi, River se mantiene en pie con la última de las propuestas que le presentó a San Lorenzo por Jhohan Romaña, de 2.6 millones de dólares por el 50 por ciento del pase, con la posibilidad de comprar la otra mitad de la ficha en tres años por la misma cantidad o una multa de un millón de dólares en caso de que no se compre ese porcentaje.

Así las cosas, se mantiene a la espera de una respuesta de parte de la dirigencia del Ciclón, que se mostró firme en su postura de obtener cinco millones de dólares para vender el 80 por ciento de la ficha del defensor colombiano.

Paulo Díaz podría irse en este mercado de pases

El pasado domingo, River enfrentó a Millonarios en un amistoso en Uruguay. Marcelo Gallardo decidió que Paulo Díaz ni siquiera vaya al banco de suplentes, una clara señal que no es tenido en cuenta. Ante este panorama, el chileno busca una salida, aunque solamente aceptará la propuesta de un club que le pague un salario similar al que percibe en el Millonario.

Dos juveniles que pueden irse

Tanto Ulises Giménez como Bautista Dadín podrían dejar River para sumarse a préstamo a Sarmiento de Junín según avanzó desde su cuenta de X el periodista Germán García Grova. En ambos casos se trataría de cesiones por un año, con opción de compra.