Durante varios años, fue de los mejores futbolistas del país. Eso le valió la convocatoria a la Selección Argentina, además de que River lo tuviera en su radar. Incluso, cuando Marcelo Gallardo era el entrenador, se lo pidió a Jorge Brito y fueron detrás de sus pasos. Pero ahora, el presente de Fabricio Bustos está siendo todo lo contrario.

No tiene lugar en SC Internacional, que no atraviesa un gran 2024 de la mano de Eduardo Coudet, y el ex lateral derecho de Independiente está al borde de quedar con el pase en su poder, ya que su contrato finalizará el próximo 30 de junio y desde el club de Porto Alegre no iniciaron gestiones para prolongar su continuidad.

Bustos fue parte de la Selección Argentina que dirigió Lionel Scaloni luego de la salida de Jorge Sampaoli, donde el oriundo de Pujato se hizo cargo del plantel de manera interina, al menos hasta que quedó efectivo y comenzó a delinear el equipo que terminaría campeonando en Qatar 2022. Incluso, el DT que comandó el barco en Rusia 2018 lo hizo debutar en marzo de aquel año frente a Italia.

La última presencia en la Albiceleste para el nacido en Ucacha, provincia de Córdoba, fue en un amistoso frente a Irak, el cual se disputó en octubre de 2018, y en el que afrontó un total de 75 minutos. Los buenos tiempos del lateral parecen haber quedado en el olvido, pero buscará resurgir como el Ave Fénix.

Fabricio Bustos quedará libre en SC Internacional. (IMAGO / Action Plus)

Las estadísticas de Fabricio Bustos en SC Internacional

Desde que llegó a SC Internacional, fueron 118 los partidos que afrontó Fabricio Bustos, quien anotó 5 goles y aportó 12 asistencias.

¿River buscará un lateral derecho?

La dirigencia de River irá por uno o dos defensores centrales, además de un delantero que le pueda dar competencia a Miguel Borja. Por el momento, no tiene pensado avanzar por un lateral derecho, como así tampoco del sector opuesto.