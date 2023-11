Juan Román Riquelme habló tras la derrota y eliminación de Boca ante Estudiantes y jugó fuerte de cara a las elecciones del próximo 2 de diciembre. Apuntando contra la fórmula compuesta por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, el actual vicepresidente tocó varios temas, entre ellos, las clausuras a La Bombonera. Luego de poner sobre la mesa el caso de Pablo Serrano, hincha fallecido en la cancha de River, apareció su hija en llamas pidiéndole respeto.

“Con el club y con mi familia. Es así… Jugamos con Racing y nos suspenden al día anterior. El otro día, la habilitaron. A los tres días, se cae una persona y muere en la cancha del rival nuestro. A las 24 horas la habilitaron. Murió una persona. ¡Murió una persona! La misma señora que nos suspendió la popular a nosotros habilitó todo el estadio del rival nuestro. Es así, clarísimo”, soltó Román en diálogo con TyC Sports.

A través de su cuenta de Twitter, Mia Serrano hizo su descargo: “Que ni se le ocurra volver a usar la muerte de mi papá para hacer política. Asco dan”. Minutos después, le respondió a una simpatizante del Xeneize que había saltado en defensa del 10: “Si pensás que tengo algún problema personal con Román, estás equivocada. No me importa ni él ni su gente, pero prometí defender la memoria de mi papá sin importar lo que me cueste”.

¿Qué pasó con Pablo Serrano?

El simpatizante de 53 años falleció el pasado 3 de junio luego de haber caído desde la tribuna Sívori Alta hacia la Baja. El Millonario se encontraba disputando un partido de la Liga Profesional ante Defensa y Justicia y, luego de conocerse la noticia, las autoridades decidieron suspenderlo.

Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, clausuró el estadio preventivamente y lo habilitó pocas horas después. El equipo de Martín Demichelis completó su partido 2 semanas después en su cancha.

La carta de despedida de Mia Serrano a su papá

La hija de Pablo Serrano le dedicó unas palabras a su padre tras aquel suceso en el Monumental.

“Te me fuiste para siempre papito, la gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada. Lo quieren hacer ver como algo que no es, toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras. Siempre voy a ser tu princesa papi. Te amo”.