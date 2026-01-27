Por la primera fecha del Torneo Apertura, Franco Armani no estuvo disponible para defender el arco de River ante Barracas Central en condición de visitante. El Pulpo sufrió un desgarro en el gemelo derecho y por eso Santiago Beltrán lo reemplazó. Cabe recordar que Jeremías Ledesma se marchó a Rosario Central y que Ezequiel Centurión regresó de su préstamo en Independiente Rivadavia con una lesión.

Si bien era difícil que esté disponible para enfrentar a Gimnasia el próximo miércoles por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura, ya es un hecho que Franco Armani se perderá otro partido. El Pulpo sufrió una fuerte molestia en su talón derecho en estas últimas horas y para evitar lesiones mayores, el cuerpo médico de River le recomendó que no se exija, por lo que no dirá presente ante el Lobo.

Franco Armani. (Foto: Prensa River).

¿Cuándo podría volver Franco Armani?

Franco Armani ya está recuperado de su desgarro, pero esta molestia en el pie derecho podría demorar todavía más su regreso al arco del Millonario. Si el Pulpo responde bien en los próximos días, el retorno del arquero campeón del mundo con la Selección Argentina a la titularidad será el domingo 1 febrero ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito cuando los de Núñez y el Canalla se enfrenten por la tercera fecha del Apertura.

La probable formación de River vs. Gimnasia

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once para recibir al Lobo el próximo miércoles a partir de las 20 horas en el Monumental sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Santiago Beltrán. (Foto: Prensa River).

