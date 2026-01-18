Por el arco de River pasaron glorias del fútbol mundial. Amadeo Carrizo, Ubaldo Fillol y Nery Pumpido, por poner algunos ejemplos. En los últimos años, hubo dos nombres que se ganaron su lugar en la historia grande del club y se convirtieron en ídolos indiscutidos: Marcelo Barovero y Franco Armani. Quien sueña con seguir esos pasos es Santiago Beltrán, el pibe de 21 años que, tras mostrar un gran nivel en Reserva, se ganó la posibilidad de atajar en los amistosos de pretemporada.

Franco Armani y Ezequiel Centurión están lesionados, Jeremías Ledesma se fue a Rosario Central y Marcelo Gallardo confió en Santiago Beltrán para los amistosos ante Millonarios y Peñarol. En ambos partidos, el pibe de 21 años que llegó a Núñez a los 17 años para sumarse en la Quinta, sin tener experiencia previa en Inferiores, se lució y todo indica que será la primera alternativa para el Muñeco en caso que Armani no esté disponible.

¿Beltrán puede sacarle el puesto a Armani?

Todo indica que Franco Armani será el arquero titular de River en 2026 y está bien que así sea. El Pulpo fue bastante regular en un 2025 marcado por la irregularidad y sigue siendo uno de los mejores arqueros del fútbol argentino. Santiago Beltrán sabe que ya dio un paso importante al demostrar sus condiciones en esta pretemporada y en los partidos amistoso, pero por el momento no puede hacer más que eso.

Sí debe estar preparado ante cualquier eventualidad y por eso será fundamental que se apoye tanto en Franco Armani como en Marcelo Barovero, flamante entrenador de arqueros que sumó Marcelo Gallardo a su cuerpo técnico. Beltrán sabe que a fines de 2026 se termina el vínculo contractual del Pulpo con el Millonario y sus chances son más concretas pensando en 2027.

Barovero y Armani. (Foto: Prensa River).

Un puesto ingrato

No quedan dudas que el puesto de arquero es el más ingrato. La rotación es casi nula y fueron muchos los arqueros con grandes condiciones que pasaron por River sin tener la oportunidad de mostrarse. El caso más reciente es el de Jeremías Ledesma, que llegó a Núñez a mediados de 2024 con la ilusión de pelear por un puesto, pero Armani mantuvo su nivel y fue imposible de sacarlo del arco.

Santiago Beltrán tiene 21 años, por lo que todavía tiene mucho por aprender, especialmente en este puesto en el que la mayoría de los arqueros alcanzan su madurez más tarde que los jugadores de campo. El pibe sabe que su oportunidad estará recién para el año que viene y es fundamental tener en claro que, cuando Armani decida irse -todo indica que será a fines de este año- él tiene que estar preparado para ser una alternativa real para el entrenador.

Beltrán y una chance inmejorable

Santiago Beltrán tendrá la oportunidad de debutar oficialmente en la Primera de River el próximo sábado ante Barracas Central por la primera jornada del Torneo Apertura. Si Franco Armani no llega al 100%, Gallardo no lo arriesgará y el juvenil de 21 años será titular.

Santiago Beltrán, arquero de River. (Foto: Prensa River).

Condiciones tiene de sobra, ya lo viene demostrando en la Reserva, pero para el gran público lo hizo en los amistosos ante Millonarios y Peñarol. El desafío será hacerlo bien siempre que tenga la oportunidad, ya sea porque Armani no está disponible o bien porque Gallardo opta por rotar en Copa Argentina.