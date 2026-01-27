Es tendencia:
River prepara un emotivo homenaje a Nacho Fernández en su regreso al Estadio Monumental

El Millonario recibirá al Lobo el próximo miércoles por la segunda jornada de la Zona B del Torneo Apertura.

Por Lautaro Toschi

Nacho Fernández
© Prensa GimnasiaNacho Fernández

River quiere continuar en la senda de la victoria luego de iniciar el Torneo Apertura con triunfo por 1 a 0 ante Barracas Central en condición de visitante. El próximo miércoles, a partir de las 17 horas, los de Marcelo Gallardo recibirán a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda jornada y, en la previa del partido, se vivirá un emotivo momento.

Ignacio Martín Fernández regresará al Estadio Monumental luego de haberse marchado en el último mercado de pases. Nacho no renovó su contrato con River y decidió regresar a Gimnasia, el club que lo vio nacer y en el que es muy querido.

Ante esta situación, la dirigencia de River prepara un homenaje para Nacho Fernández. En la previa del partido, el Cerebro recibirá una placa y también una camiseta del club con su clásico número 26. La intención del club es agradecerle por todos los años en los que se brindó por la institución, en la que dejó huella imborrable.

Los hinchas también jugarán su papel

No solamente los dirigentes homenajearán a Nacho Fernández, también se espera una sentida ovación por parte de los 85 mil espectadores que dirán presente en el Estadio Monumental. En sus dos ciclos en Núñez, Nacho se hizo querer por su estilo, sus extraordinarios rendimientos -especialmente entre 2018 y 2019- y también por la cantidad y calidad de títulos que ganó.

Nacho Fernández ganó 10 títulos en River. (Foto: Getty).

Nacho Fernández ganó 10 títulos en River. (Foto: Getty).

El Pity será el próximo

Nacho no será el único de los héroes de Madrid que será homenajeado en el Estadio Monumental. Por la cuarta fecha -el sábado 7 de febrero- el Millonario recibirá a Tigre en Núñez y quien firmó en los últimos días con el club de Victoria es Pity Martínez, que también recibirá su merecido reconocimiento por parte del club y los hinchas.

DATOS CLAVE

  • Ignacio Fernández recibirá una placa y una camiseta este miércoles en el estadio de River.
  • El club homenajeará a Pity Martínez el sábado 7 de febrero ante el equipo de Tigre.
  • Los dirigentes de River esperan una ovación de 85 mil espectadores para el volante zurdo.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

