Avanza una mega obra clave para los ingresos del Estadio Monumental de River

Hace algunos meses, el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires anunció una mega obra en las cercanías del Estadio Monumental que beneficiaría tanto a los hinchas de River que concurren a la cancha, como también a los vecinos del barrio, los estudiantes y docentes de Ciudad Universitaria y a quienes concurran a los múltiples clubes que hay sobre la avenida Cantilo.

Se trata de la ampliación del Puente Labruna -que conecta Udaondo con la zona de Ciudad Universitaria- y además la construcción de dos rulos que pasarán por encima de las vías del tren y de las avenidas Lugones y Cantilo. Esto hará que los hinchas de River tengan mayor espacio para acceder al Monumental.

Quienes lleguen en tren -línea Belgrano Norte- y aquellos que lo hagan desde Cantilo ahora podrán tener más espacio para transitar. Por otro lado, quienes deseen disfrutar de la zona del río en bicicleta podrán hacerlo mediante el Puente Labruna, que será más amplio y contará con una bicisenda. También se verán beneficiados quienes concurran a Ciudad Universitaria.

Corte total en Autopista Illia y en la Avenida Cantilo

La Ciudad de Buenos Aires informó que este lunes, entre las 22 horas y las 10 horas del martes 17 de febrero, estará cerrado al transito la Autopista Illia -sentido norte- y también la Avenida Cantilo. Esta decisión es para que se pueda trabajar en el tramo final de la colocación de las 8 vigas -de 32 metros de largo y 50 toneladas cada una- que serán fundamentales para la estructura.

Continúan las obras en las inmediaciones del Monumental. (Foto: @pberecia).

¿De qué se trata la obra?

Se está trabajando en la construcción de dos rulos vehiculares, un nuevo puente peatonal lindante al Puente Labruna para garantizar que el nuevo barrio del Polo de la Innovación no quede desconectado día de partido. Esta obra beneficiará a los miles y miles los hinchas de River que hacen su ingreso al Monumental los días de partido a través del Puente Labruna, el cual queda cortado al tránsito.

Así quedará el Puente Labruna una vez que esté terminada la obra.

DATOS CLAVE