Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Avanza una mega obra clave para los ingresos del Estadio Monumental de River

Este lunes por la noche habrá cortes importantes durante 12 horas para finalizar una etapa fundamental de los trabajos.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Siguen los trabajos en las inmediaciones del Monumental
© GettySiguen los trabajos en las inmediaciones del Monumental

Hace algunos meses, el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires anunció una mega obra en las cercanías del Estadio Monumental que beneficiaría tanto a los hinchas de River que concurren a la cancha, como también a los vecinos del barrio, los estudiantes y docentes de Ciudad Universitaria y a quienes concurran a los múltiples clubes que hay sobre la avenida Cantilo.

Se trata de la ampliación del Puente Labruna -que conecta Udaondo con la zona de Ciudad Universitaria- y además la construcción de dos rulos que pasarán por encima de las vías del tren y de las avenidas Lugones y Cantilo. Esto hará que los hinchas de River tengan mayor espacio para acceder al Monumental.

Quienes lleguen en tren -línea Belgrano Norte- y aquellos que lo hagan desde Cantilo ahora podrán tener más espacio para transitar. Por otro lado, quienes deseen disfrutar de la zona del río en bicicleta podrán hacerlo mediante el Puente Labruna, que será más amplio y contará con una bicisenda. También se verán beneficiados quienes concurran a Ciudad Universitaria.

Corte total en Autopista Illia y en la Avenida Cantilo

La Ciudad de Buenos Aires informó que este lunes, entre las 22 horas y las 10 horas del martes 17 de febrero, estará cerrado al transito la Autopista Illia -sentido norte- y también la Avenida Cantilo. Esta decisión es para que se pueda trabajar en el tramo final de la colocación de las 8 vigas -de 32 metros de largo y 50 toneladas cada una- que serán fundamentales para la estructura.

Continúan las obras en las inmediaciones del Monumental. (Foto: @pberecia).

Continúan las obras en las inmediaciones del Monumental. (Foto: @pberecia).

¿De qué se trata la obra?

Adiós al Más Monumental: ¿Cuál será el nuevo nombre del estadio de River?

ver también

Adiós al Más Monumental: ¿Cuál será el nuevo nombre del estadio de River?

Se está trabajando en la construcción de dos rulos vehiculares, un nuevo puente peatonal lindante al Puente Labruna para garantizar que el nuevo barrio del Polo de la Innovación no quede desconectado día de partido. Esta obra beneficiará a los miles y miles los hinchas de River que hacen su ingreso al Monumental los días de partido a través del Puente Labruna, el cual queda cortado al tránsito.

Publicidad
Así quedará el Puente Labruna una vez que esté terminada la obra.

Así quedará el Puente Labruna una vez que esté terminada la obra.

DATOS CLAVE

  • El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad anunció la ampliación del Puente Labruna.
  • La Avenida Cantilo cerrará este lunes a las 22:00 horas por la colocación de vigas.
  • La estructura requiere 8 vigas de 32 metros de largo y 50 toneladas cada una.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Boca hoy: preocupación por Paredes, la palabra de Úbeda y la impaciencia con Cavani
Boca Juniors

Boca hoy: preocupación por Paredes, la palabra de Úbeda y la impaciencia con Cavani

River hoy: Borja habló de su paso por el club y el XI vs. Ciudad de Bolívar
River Plate

River hoy: Borja habló de su paso por el club y el XI vs. Ciudad de Bolívar

Luego pasar sin pena ni gloria por River y ser colgado por Gallardo, Federico Gattoni volvió a jugar tras 11 meses
Fútbol europeo

Luego pasar sin pena ni gloria por River y ser colgado por Gallardo, Federico Gattoni volvió a jugar tras 11 meses

España admite su preocupación de cara a la Finalissima
Selección Argentina

España admite su preocupación de cara a la Finalissima

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo