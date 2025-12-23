Claudio Echeverri se va de Manchester City a préstamo a Girona y se frustró el sueño de volver a River

Se terminó la ilusión de Claudio Echeverri de volver a River. Luego de muchas charlas y negociaciones, Manchester City decidió dar nuevamente a préstamo al Diablito, pero esta vez a Girona. Tras una breve y poco productiva cesión en Bayer Leverkusen, el joven de 19 años probará suerte en el fútbol español.

Sin lugar en el equipo inglés, el futbolista nacido en Chaco llegará al conjunto catalán por seis meses, que pertenece al City Group. De esta manera, intentará afirmarse de una vez por todas en el fútbol europeo, algo que hasta el momento no consiguió desde su prematura salida del club de Núñez.

El Diablito llegará a Girona con apenas 14 partidos disputados desde su arribo al fútbol europeo hace un año. Fueron apenas 3 en Manchester City, con un gol anotado al Al Ain en el Mundial de Clubes, y otros 11 en Leverkusen, donde solo aportó una asistencia.

Echeverri no pudo sacarle jugo a su paso por el fútbol alemán, a tal punto de que obligó al City a repescarlo anticipadamente. El joven tuvo solo 270 minutos en cancha repartidos en 11 juegos (6 de Bundesliga y 5 de Champions League). Su último ingreso fue para disputar los últimos 5 minutos del empata 2 a 2 ante Newcastle.

Echeverri quería jugar en River

El deseo del jugador era volver a River y relanzar su carrera, siendo dirigido por Marcelo Gallardo en el medio de un presente futbolístico sensible. Sin embargo, el club británico se puso firme en sus intenciones de dejarlo en Europa y, ante la superpoblación de profesionales en su posición, la mejor opción era Girona.

ver también Qué dicen desde el entorno de Echeverri sobre su posible vuelta a River

“Él está muy identificado con el club. Ahí prácticamente se formó como jugador y como persona, por eso siempre va a tener el deseo de volver. Ahora no va a ser posible, pero porque Manchester City no lo quiere ceder a Sudamérica, sino él estaría encantado”, declaró Enzo Montepaone, agente del jugador, en diálogo con Bolavip.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Claudio Echeverri jugará cedido en el Girona de España tras su paso por Alemania.

jugará cedido en el de España tras su paso por Alemania. El futbolista chaqueño de 19 años disputó solo 270 minutos en el Bayer Leverkusen.

disputó solo en el Bayer Leverkusen. Manchester City rechazó ceder al jugador a River Plate para mantenerlo en Europa.

ver también Jugó 77 partidos en River, fue campeón, Gallardo ya no lo tiene en cuenta y jugará en Defensa y Justicia