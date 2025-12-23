Es tendencia:
El contundente mensaje de una leyenda de River a los dos primeros refuerzos: “Esta camiseta pesa”

Fausto Vera y Aníbal Moreno fueron las dos primeras incorporaciones del equipo de Marcelo Gallardo de cara al 2026.

Por Lautaro Toschi

Fausto Vera y Aníbal Moreno
© Prensa River - imagen creada con GeminiFausto Vera y Aníbal Moreno

En River saben que el margen de error en 2026 es prácticamente nulo. El 2025 fue muy malo en lo que respecta a incorporaciones y también a resultados deportivos, por lo que hay que mejorar en esos aspectos. Antes del cierre del año, los de Núñez ya cerraron a sus dos primeros refuerzos, se trata de Fausto Vera y de Aníbal Moreno.

Quién habló de las nuevas incorporaciones del Millonario fue Mostaza Merlo, una leyenda del club que se desempeñó en el club entre fines de los 60 y mediados de los 80, además fue entrenador en dos oportunidades. En diálogo con DSports, Merlo afirmó: “A Vera lo vi en Argentinos y tuvo un gran nivel y Moreno fue de menor a mayor en Racing“.

Además, agregó: “Vamos a ser honestos. Que se pongan la camiseta y jueguen. Cuando vienen se crea una expectativa bárbara… Yo no digo que les va a pesar, pero hay que verlos con la camiseta. Obviamente compró muy bien, pero la camiseta de River pesa, no es para cualquiera“.

Mostaza Merlo. (Foto: @RiverPlate).

Mostaza Merlo. (Foto: @RiverPlate).

¿Qué negociaciones tiene abiertas River?

Tras confirmarse los arribos de Fausto Vera y Aníbal Moreno, en River se ilusionan con cerrar en los próximos días a Santino Andino y a Jhohan Romaña. También hay esperanza por Facundo Mura, quien quedará libre de Racing y también interesa en Inter Miami.

Por otro lado, se espera una respuesta de Santiago Ascacibar, quien recientemente fue campeón con Estudiantes de La Plata. Además, todavía no trascendió el nombre, pero los de Núñez irán fuerte por un delantero de área para completar la ofensiva.

DATOS CLAVE

  • Mostaza Merlo analizó el nivel futbolístico de los refuerzos Vera y Moreno.
  • El volante Fausto Vera destacó por su gran nivel previo en Argentinos Juniors.
  • El mediocampista Aníbal Moreno mostró un rendimiento de menor a mayor en Racing.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

