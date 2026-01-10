Con la nueva capacidad, qué lugar ocupará el Monumental de River entre los estadios más grandes del mundo

Las obras en el Estadio Monumental no se detienen. En 2020, la dirigencia de River comandada por Rodolfo D´Onofrio inició un camino para remodelar la casa del Millonario y en esa primera etapa se hizo foco en el campo de juego, el cual bajó su nivel más de un metro y medio, además se hicieron trabajos en el césped y también en un sistema de refrigeración y calefacción para que siempre esté en óptimas condiciones.

Jorge Brito continuó con el mismo legado y en su gestión se inauguraron las tribunas inferiores, aumentando la capacidad de manera considerable. Además, se hizo un SUM con quinchos internos nuevos, el nuevo Instituto River Plate y se duplicó la capacidad del estacionamiento.

Stefano Di Carlo también puso el foco en la infraestructura y en las próximas semanas comunicará que se construirá el tan ansiado techo y una quinta bandeja -que aumentará la capacidad a más de 101 mil espectadores-, por tal motivo, el Estadio Monumental será el tercero con mayor capacidad en el mundo.

Los 5 estadios con mayor capacidad en el mundo

1- Estadio Rungrado Primero de Mayo – Corea de Norte | 114 mil espectadores

2- Estadio Camp Nou – España | 105 mil espectadores (cuando esté finalizado)

3- Estadio Monumental – Argentina | 101 mil espectadores (cuando esté finalizado)

4- Estadio Melbourne Cricket Ground – Australia | 100 mil espectadores

5- Estadio Soccer City – Sudáfrica | 95 mil espectadores

¿Cómo será la quinta bandeja del Estadio Monumental?

Bolavip pudo averiguar cómo serán las remodelaciones en el Monumental para aumentar su capacidad a más de 100 mil espectadores. En las próximas semanas, el club informará que a partir del mes de abril comenzarán dos obras sumamente importantes en el estadio. Además del techo, también se iniciará la construcción de una quinta bandeja. Está previsto que esta obra tarde entre dos y tres años

ver también Sebastián Boselli pretende irse de River y ya eligió su destino

La misma estará por encima de las actuales altas, por tal motivo se removerán las luces. La misma será en forma de anillo y no tendrá divisiones, tal como sucede en las otras bandejas. La capacidad de este nuevo sector rondará los 16 mil espectadores, por lo que el aforo total del Estadio Monumental superará los 101 mil espectadores. De esta manera, el Estadio Monumental pasará a ser el estadio con mayor capacidad de todo el continente americano.

Publicidad

Publicidad

El Monumental tendrá una nueva bandeja y también se hará el techo. (Foto: Getty).

Se viene el techo en el Monumental

Según pudo saber Bolavip, los trabajos para techar al Estadio Monumental comenzarán en abril de 2026 con la colocación de las columnas. La estructura del Estadio Monumental es de la década del 30, por lo que no puede recibir más peso del que ya tiene. La alternativa que se encontró en River es colocar las columnas por fuera y que ese sea el sostén del nuevo techo. Un detalle para nada menor es que el Millonario nunca perderá la localía por estas obras.

En River consideraron imprescindible que el césped del campo de juego -que fue el puntapié inicial de esta era de obras que revolucionó al club- siga recibiendo luz natural, por lo que el techo será para cubrir las tribunas, es decir que habrá protección para todos los hinchas que vayan al Monumental, pero la zona central del techo será abierta para cuidar al terreno de juego.

Publicidad

Publicidad

River firmará un contrato por 100 millones de dólares

River está a punto de cerrar uno de los contratos más importantes de su historia. Según pudo saber Bolavip, los de Núñez negocian con la multinacional del rubro del entretenimiento Live Nation un contrato para organizar recitales en el Estadio Monumental por los próximos diez años. Cabe destacar que el Millonario cumplió si vínculo con DF Entertaiment el pasado 31 de diciembre.

De esta manera, River embolsaría nada más y nada menos que 100 millones de dólares por el contrato que tendrá una duración de 10 años. Resta saber por cuántos recitales será el vínculo, aunque contemplando los que se dieron en los últimos tiempos podrían ser más de 100.

DATOS CLAVE

Stefano Di Carlo anunció una quinta bandeja que elevará la capacidad a 101 mil espectadores .

anunció una que elevará la capacidad a . El Estadio Monumental se convertirá en el tercer estadio con mayor capacidad del mundo.

se convertirá en el con mayor capacidad del mundo. Las obras iniciales en 2020 bajaron el nivel del campo de juego un metro y medio.

Publicidad