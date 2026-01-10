Sebastián Boselli pretende irse de River y ya eligió su destino

A mediados de 2025, River decidió ejecutar la cláusula de repesca por Sebastián Boselli, que por entonces estaba a préstamo en Estudiantes de La Plata. Marcelo Gallardo lo había visto en buen nivel en el Pincha y consideró que podía ser alternativa. En el mismo período del año, el Millonario hizo lo mismo con Lautaro Rivero, que por entonces estaba en Central Córdoba de Santiago del Estero.

La realidad de ambos futbolistas fue completamente diferente. Para Marcelo Gallardo los titulares en el comienzo del semestre eran Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz, pero en los primeros partidos, el que sumó minutos fue el uruguayo, aunque no tuvo buenos rendimientos.

Sebastián Boselli solamente disputó cinco partidos en el semestre, mientras que Lautaro Rivero no tardó mucho tiempo en ganarle el puesto a Paulo Díaz y ser titular. Ante este panorama y con la posible llegada de Jhohan Romaña, el marcador central uruguayo no ve con malos ojos una salida de River.

¿Dónde quiere jugar Sebastián Boselli?

Sebastián Boselli le informó a Pablo -su padre y representante- que pretende jugar en el fútbol europeo. Cabe recordar que tanto Peñarol de Montevideo como San Lorenzo lo quisieron, pero el uruguayo no tenía intenciones de marcharse a esos equipos y la razón es simple: quiere tener su primera experiencia en Europa.

El panorama de los centrales de River

River inicia 2026 con una cantidad importante de marcadores centrales. Todo indica que comenzarán como titulares Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, en unas semanas regresará Germán Pezzella para ser alternativa. Por otro lado, Paulo Díaz todavía no recibió ofertas y seguirá. Además, en Núñez buscan reforzar la zona con Jhohan Romaña y hay optimismo con que llegue. Por tal motivo, Boselli perdería mucho terreno.

