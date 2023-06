En las últimas horas, Diego Serrati, representante de Robert Rojas, sorprendió a propios y extraños con declaraciones muy polémicos con respecto al presente y al futuro del defensor paraguayo. Esto, como no podía ser de otra manera, cayó mal en River Plate.

Es que el mencionado agente indicó que el ciclo en el Millonario del futbolista surgido de las divisiones inferiores de Guaraní estaba cumplido y que se analizarían todas las propuestas que se pongan sobre la mesa. Palabras que desconcertaron.

Horas más tarde, el propio Serrati reculó y ofreció declaraciones más amigables. Sin embargo, esto sucedió después de que Martín Demichelis tomara la determinación de no convocar al futbolista paraguayo para el partido de este jueves ante Instituto de Córdoba.

Sucede que, evidentemente, el entrenador Millonario sigue enfurecido con Serrati y esto quedó en evidencia nuevamente en la conferencia de prensa posterior a la victoria por 3-1 de River sobre la Gloria. Allí, Demichelis no tuvo pelos en la lengua al respecto.

“Las declaraciones de una persona que no conozco no me modifican mi manera de ser. Las cosas que tuve que hablar las hablé con Robert en persona. No es momento de hablar del mercado de pases, primero hay que ganar el torneo y clasificar por la Copa”, exteriorizó Demichelis.