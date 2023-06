Después de haber goleado a Banfield en el Florencio Sola, el plantel de River se mentalizó de lleno en lo que será el duelo de este sábado ante Defensa y Justicia, donde se reanudará el partido que se suspendió por el fallecimiento de Pablo Serrano, el hincha del Millonario que cayó desde la tribuna Sívori alta.

Los comandados por Martín Demichelis se mantienen como líderes de la Liga Profesional, y aún le sacan una diferencia de 4 unidades a Talleres, que es el único escolta que poseen. Y de cara al partido del fin de semana, se darían algunos cambios.

Si bien la fecha FIFA solamente le quitó al Millonario a Robert Rojas y Salomón Rondón, quienes están con los seleccionados de Paraguay y Venezuela, respectivamente, en la cabeza del entrenador surge la posibilidad de meter mano en el equipo titular para que algunos jugadores puedan descansar.

Una de las dudas que posee el ex defensor de Bayern Múnich es si Pablo Solari continuará desde el inicio o si regresará Enzo Pérez y el esquema táctico se modificará. Pero lo que hizo estallar a los hinchas estuvo relacionado con la posibilidad que tiene Elías Gómez de formar parte de los titulares .

Como todavía no pueden contar con Enzo Díaz, y el nivel de Milton Casco no viene siendo el mejor, Demichelis comenzó a analizar la posibilidad de realizar una modificación que no le gustó para nada a la hinchada de River que, por medio de las redes sociales, inició una catarata de quejas.

+ El posible XI de River ante Defensa y Justicia