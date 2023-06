Teniendo en cuenta el triunfo del peligroso Talleres de Córdoba sobre Arsenal de Sarandí del sábado pasado, River Plate salió al campo de juego del estadio Florencio Sola con la obligación de hacerse con los tres puntos ante el necesitado Banfield de Julio Falcioni.

Y, si bien el Millonario no expuso el mejor rendimiento colectivo, sí tuvo lo que no había tenido en otros encuentros: efectividad. Es que los de Núñez no llegaron tanto pero convirtieron mucho y así fue como terminaron imponiéndose nada más ni nada menos que por 4-1.

De esta manera, River se consolidó como el único puntero que tiene la Liga Profesional de Fútbol de Argentina y eso que todavía debe completar el partido contra Defensa y Justicia. En ese contexto, Martín Demichelis brindó la conferencia de prensa correspondiente.

Entre otras cosas, el director técnico de River fue consultado por el planteo y por los cambios, pero hubo una pregunta que respondió y que todos y cada uno de los hinchas se estaban haciendo: ¿Qué sucede con Enzo Pérez y cuándo podrá volver a jugar?

“Enzo venía arrastrando en sus últimos partidos un dolor en la rodilla, hasta el último partido. Una sinovitis lo alejó de los entrenamientos, pero seguramente el sábado ya esté. Vamos a ver cómo se entrena en los próximos días. No fue nada grave pero teníamos que ponerle una pausa”, indicó Demichelis.