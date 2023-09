Pese al triunfo de River 1-0 sobre Atlético Tucumán en el Monumental, gracias a un cabezazo de Salomón Rondón en el cuarto minuto de adición, hubo muchos hinchas que expresaron su disconformidad al término del encuentro, no solo con el rendimiento del equipo sino también con algunas de las variantes tácticas que dispuso Martín Demichelis durante su desarrollo.

Curiosamente, una de esas modificaciones fue la que derivó en la victoria, porque el delantero venezolano que rompió la paridad saltó al campo en reemplazo de Miguel Borja. Otro cambio que generó murmullos fue la salida de Enzo Pérez para dar lugar a Matías Kranevitter, quien terminó cumpliendo una buena actuación.

De todos modos, Martín Demichelis tuvo que responder en conferencia de prensa por la salida de quien es uno de los máximos referentes dentro del plantel que conduce. Y lejos de fastidiarse, agradeció la consulta para poder dejar en claro sus motivos.

“Agradezco la pregunta porque me da la posibilidad de expresarlo, porque si no van a empezar con las polémicas. No fue táctico. Antes que llegue el problema, es mejor avisar“, manifestó el DT. De dicho comentario, se desprenden dos lecturas: o bien Enzo Pérez pidió salir por sentir alguna molestia física, o bien el entrenador detectó algún déficit en mitad de cancha que quiso corregir antes que pase a mayores. Que haya aclarado que no fue táctico, invita a inclinarse por la primera.

Demichelis tomó nota de los cánticos de la hinchada

Martín Demichelis también hizo referencia al pedido de “movete, River, movete” que se escuchó en las tribunas del Estadio Monumental, en un partido en que más allá de la victoria sus dirigidos no convencieron desde lo futbolístico.

“La gente canta y tiene derecho a cantar lo que quiera. Cuando la gente canta obviamente nosotros nos sentimos muy fuertes. Me parece que no es una letra que ofende, la gente quiere ganar y nosotros también”, manifestó.

Primero Banfield, después Boca

El entrenador también escuchó a los hinchas palpitar el Superclásico que se disputará el domingo primero de octubre en La Bombonera, pero aclaró que primero hay otro compromiso en el que pensar.

“En 10 días se viene ese partido de visitante y sí escuché que la gente cantó por eso, pero a mí lo que me gustó es la recuperación de los jugadores hoy, hacer dos buenos entrenamientos antes del partido dificilísimo que vamos a tener de visitante, me ocupa muchísimo que de local seamos los mismos de siempre, pero primero está Banfield”.