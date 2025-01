El inicio de Rayados de Monterrey en el Clausura de la Liga MX lejos está de ser el ideal. En su estreno igualó 1 a 1 ante Puebla en condición de local, mientras que en la segunda jornada obtuvo el mismo resultado en su visita a Toluca. Los de Martín Demichelis vienen de jugar la final del Apertura y se posicionan como uno de los máximos candidatos al título, aunque deben empezar a aparecer los buenos resultados ya que el torneo es corto.

Una vez finalizado el encuentro entre Toluca y Rayados de Monterrey, Martín Demichelis fue a la conferencia de prensa y allí recibió una pregunta que lo dejó bastante desconcertado ya que nada tenía que ver con lo futbolístico. Un periodista le consultó: “¿Quién te asesora en los outfits, porque sin temor a equivocarme, eres el técnico más elegante de la Liga MX?”.

Mientras escuchaba la pregunta, el ex entrenador de River abrió los ojos producto de la sorpresa que le causó la consulta, sonrió y hasta se sonrojó antes de responder: “Bueno no, eh… no, no, no. No te creas que cambio mucho, bueno… es parte de mi ser”. Cabe destacar que, tanto en su paso por el Millonario como en Rayados, a Demichelis era habitual verlo vestido con traje, zapatos y en muchas oportunidades también con corbata.

Los números de Demichelis en Rayados

A fines de julio de 2024, la dirigencia de River tomó la decisión de culminar el ciclo de Martín Demichelis. Tras rechazar una propuesta de Rosario Central, Micho no tardó mucho en regresar a la actividad y así fue que aceptó la oferta de Rayados de Monterrey. Desde que asumió, allá por agosto del año pasado, el cordobés acumula 20 partidos dirigidos con ocho victorias, siete empates y cinco derrotas, lo que da un total del 51% de los puntos ganados. Es importante destacar que en el Apertura llegó a las finales y allí cayó ante el América.

Se viene el reencuentro con River

Hace algunas semanas se realizó el sorteo del Mundial de Clubes y el azar quiso que los caminos de River y Martín Demichelis se vuelvan a cruzar: el Millonario y Rayados integran el Grupo E y se verán las caras por la segunda fecha. Dicho encuentro será el 21 de junio en Los Angeles.

