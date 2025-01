Federico Gattoni arribó a River como refuerzo para la zaga central a mediados del 2024, cuando Martín Demichelis aún era el entrenador millonario. Con la llegada de Marcelo Gallardo, más la fructífera negociación con Germán Pezzella y el irregular nivel que mostró en los partidos que disputó, el ex San Lorenzo comenzó a correr de atrás e incluso hasta podría marcharse a solo seis meses de haber llegado.

Es que ahora, además del defensor ex Betis, River sumó el regreso de Lucas Martínez Quarta y Gattoni perdió aún más terreno en la competencia por el puesto de zaguero. Su posible salida del equipo de Núñez no parece sencilla, ya que el Millonario debe pautar su desvinculación prematura con el Sevilla, club dueño de su pase.

A pesar de estas complicaciones, apareció un interesado en el pase del defensor de 25 años dentro de la liga local, ya que Argentinos Juniors quiere contar con Federico Gattoni para reforzar su zona defensiva. Según informó el periodista de BOLAVIP, Germán García Grova, el entrenador del Bicho -Nicolás Diez- pidió por la incorporación del zaguero y desde la dirigencia del club de La Paternal ya trabajan para cumplir con el pedido del DT.

La fuente citada señala que River está dispuesto a liberarlo y que se marche del club rumbo a Argentinos, aunque para eso deberán negociar previamente con Sevilla. Primeramente se debe acordar la suspensión del préstamo que se realizó por el pase de Gattoni y que el futbolista vuelva a pertenecer en un 100% al club español para recién ahí poder entablar charlas con el Bicho. Para Gallardo es prescindible y por eso podría encaminarse su salida para finalmente recalar en el equipo de Nicolás Diez.

Los números de Gattoni en River

Formando parte del club desde julio del 2024, Gattoni jugó nada más que 416 minutos en seis partidos con la camiseta de River. Todos ellos fueron por la Liga Profesional, donde su rendimiento quedó por debajo de las espectativas, y el cambio de entrenador apenas se gestó su arribo determinó un cambio rotundo en su paso por la institución. Cabe destacar que llegó desde Sevilla cedido a préstamo por 18 meses, con una opción de compra posterior de 3.5 millones de dólares que ya quedó demostrado que no será ejecutada.

La postura de Sevilla ante el pase de Gattoni

Según detalló semanas atrás el portal Estadio Deportivo, Federico Gattoni no tiene cabida en el proyecto deportivo de Javier García Pimienta, tampoco en el de Gallardo, y el entrenador ya hizo saber que no tiene intención de recibir de regreso al defensor argentino. De hecho, aseguran que desde River ya intentaron que se rescinda el préstamo en los últimos días y que la directiva de Sevilla lo rechazó.

De momento, la cesión del exjugador de San Lorenzo no está siendo provechosa para ninguna de las partes. A River, donde arribó a pedido de Martín Demichelis, no ha hecho un aporte suficiente bajo el mando del Muñeco. A los del Nervión les afecta que no gane ritmo futbolístico.

Es por este motivo que, si los dos equipos se ponen de acuerdo en las condiciones de salida del club de Núñez, no sería una locura que el cuadro andaluz acepte la cesión a Argentinos Juniors.

