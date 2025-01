El palito de Lucas Alario a Gallardo tras debutar en Estudiantes

Por el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en condición de local Estudiantes de La Plata se floreó y venció 3 a 1 a Unión de Santa Fe. Uno de los futbolistas destacados en el Pincha, fue Lucas Alario, quien hizo su debut oficial con su nuevo equipo.

Una vez finalizado el encuentro, el delantero con pasado en Inter de Porto Alegre, habló con ESPN F10. Allí, además de hablar sobre el triunfo que obtuvieron, le tiró un palito a Marcelo Gallardo y explicó por qué no regresó a River a pesar de los rumores en los últimos mercados de pases.

“Se dió, son cosas de la vida. La verdad es que me encontré con un club muy lindo, por lo que estoy feliz acá. A River le tengo un cariño muy grande, ojalá que le vaya bien pero no tanto como a nosotros”, comenzó el Pipa dejándole un mensaje a su ex equipo, con el que levantó la Copa Libertadores 2015.

Además, explicó por qué no regresó al club y tiró un palito al Millonario afirmando que tenían otras prioridades. “Las prioridades son otras, tanto las mías como las de otras personas. Hoy estoy acá y voy a dar lo mejor de mí para que a Estudiantes le vaya bien, nada más”, soltó.

Alario, llegó al Pincha en el último mercado de pases proveniente de Inter de Porto Alegre, luego de que el elenco platense llegase a un acuerdo con el brasileño para comprar su pase. Por el momento, se desconoce la cifra oficial que pagó para hacerse del delantero de 32 años.

Por su parte, el ex River y Colón de Santa Fe firmó un contrato por dos temporadas con Estudiantes, hasta el 31 de diciembre del 2026, y de esta manera se convirtió en segundo refuerzo para Eduardo Domínguez en un mercado de pases movido tras la llegada del grupo inversor de Forest Gillet.

Publicidad

Publicidad

El paso de Lucas Alario por River

El delantero llegó a River a mediados del 2015 proveniente de Colón, para jugar las semifinales y la final de la Copa Libertadores. Su paso por el club de Núñez finalizó en junio del 2017, luego de que el Bayer Leverkusen ejecutara su cláusula de rescisión para ficharlo.

En total, en su estadía en el Millonario disputó 82 partidos. En los mismos, convirtió 41 goles, aportó 12 asistencias y fue expulsado en una oportunidad. Además, logró consagrarse campeón de dos títulos locales y tres internacionales.

ver también La probable formación de River para jugar contra Instituto por el Torneo Apertura 2025 con una duda en el medio