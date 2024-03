No fueron días fáciles para Martín Demichelis los de la previa a la final de la Supercopa Argentina. Su River está puntero en la Copa de la Liga, pero no convence a los hinchas, en el Monumental sonaron los primeros silbidos para él y encima debía definir un título contra el Estudiantes de Enzo Pérez. Pero la historia cambió gracias al zapatazo de Aliendro y el técnico respiró aliviado.

Pero esa tensión que vivió en los últimos días se palpó también durante la final en Córdoba, donde pasaban los minutos y parecía que a River se le iba a escapar el título. “Poné a los pibes, la puta que te parió”, estallaron los hinchas cuando todavía el partido estaba 1-0 a favor de Estudiantes. Demichelis les dio el gusto y puso al Diablito Echeverri. Pero cuando, ya campeón, le preguntaron por ese tema en la conferencia de prensa, Demichelis no se guardó nada.

¿Qué dijo Demichelis sobre los hinchas y el pedido para que jueguen los pibes?

“Se escuchó el grito de la gente, desde mi casa se escuchaba… Yo también quería poner a Echeverri, pero hay que esperar el momento del partido. Tiempo atrás preguntaron preguntaban por qué no jugaba, con Boca preguntaron por qué salió. Con Independiente Rivadavia quedó tirado, le di más tiempo y lo dejé un rato más para que la gente se dé cuenta que estaba cansado y que no podía terminar el partido. En algún momento tiene que salir porque no puede terminar los partidos, no lo saco porque tiro la moneda. Tengo que tener paciencia, escuchar poco y nada… Hoy se escuchaba fuerte”, se desahogó el técnico millonario después de sumar su tercer título en un año y tres meses de gestión.

Así como se sacó mucha de la bronca que tenía adentro en el furioso festejo después del golazo de Aliendro (¿dirigido a los hinchas?), Demichelis también aprovechó la consulta por el cantito del público para dar su explicación del caso. “Intento hacer lo mejor para el equipo, no para mí. No pongo un nombre por encima del otro, a veces los cambios van a dar resultados, a veces no“, continuó su descargo antes de cerrar con una dedicatoria que incluye justamente a todos los que estuvieron en las tribunas. “Lo hago por el bien común, que es que gane River, a quien amo y agradezco que hoy tengamos un título más. Se lo dedico a todo el mundo riverplatense, ¿okey?”.

¿Cómo fue el reencuentro de Demichelis con Enzo Pérez?

Otro condimento especial para Demichelis fue el reencuentro con Enzo Pérez, el capitán de su River 2023, que se fue de Núñez en gran parte por su mala relación con el entrenador. Un vínculo que venía de años, cuando compartían plantel en la Selección Argentina, y que se desgastó con el día a día de trabajo en River.

Después de sacarse la foto de la formación con sus compañeros, el mendocino se acercó hasta el banco de suplentes, donde le dio la mano a Micho y luego saludó con besos y abrazos al resto de los que estaban allí. “El saludo de Enzo no me sorprendió. No me sorprendió porque yo también lo respeté muchísimo a él“, comentó el técnico millonario sobre ese momento. Y aportó una anécdota del último encuentro que jugó Pérez con la camiseta de River.

“Te doy un ejemplo: el último partido, puse a él por encima de todos sabiendo que era su último partido para que la gente lo aplauda y para que él se pueda retirar aplaudido. Me era totalmente indiferente si él me venía a saludar o no. Yo siempre analicé al jugador de fútbol, él se entrenaba fenomenal y por eso jugaba. Es un enorme jugador”, completó Demichelis sobre el ídolo millonario que esta vez se paró en la vereda rival.