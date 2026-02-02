Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO APERTURA

El aviso de Gallardo tras el empate de River ante Rosario Central: “Seguimos en el mercado”

El Muñeco se mostró conforme con el funcionamiento de su equipo, aunque no descartó sumar incorporaciones.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© GettyMarcelo Gallardo, entrenador de River.

En el Estadio Gigante de Arroyito, River Plate rescató un empate por 0-0 ante Rosario Central por la Fecha 3 del Torneo Apertura 2026. A pesar de no haber conseguido la victoria, el Millonario se mantiene en lo más alto de la Zona B a la espera de lo que ocurra en el final de esta tercera jornada.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se mostró conforme con lo que mostró su equipo: “Lo que tengo que destacar es el buen funcionamiento, sobre todo en la primera mitad. Vinimos a una cancha difícil y asumimos el rol protagónico del partido. Con buena circulación, buen control de juego. No pudimos convertir, pero fue un buen primer tiempo”.

“Tal vez nos faltó frescura con los cambios también, como para terminar mejor el partido. Seguimos creciendo, en evolución. El gol va a llegar, si el equipo juega bien”, analizó el entrenador del combinado de Núñez.

Gallardo no descarta que lleguen más refuerzos a River

Consultado sobre la posibilidad de sumar a un centrodelantero para este semestre, el Muñeco explicó: “No hay un ‘9’ en el mercado para nuestro funcionamiento. No es fácil buscar a un delantero que le digas ‘tomá, jugá’. Seguimos en el mercado evaluando posiciones. Es difícil encontrar jugadores para River. Tenés que venir, ponerte la camiseta y responder. Yo entiendo que hay que traer, pero no es traer por traer”.

Y luego disparó: “La opinión de que River tiene que traer un 9 es facilista. Cuando te ponés a buscar, no es muy fácil”. En la misma línea, se mostró conforme con los jugadores que tiene para este primer semestre: “Es un período hasta mitad de año en el cual tengo un plantel como para pelear y jugar de la manera que lo estamos haciendo y sostenernos. Después vemos”.

Cuándo es el próximo partido de River

El mensaje de Paulo Díaz a Gallardo tras volver a jugar en River: “Le di vuelta la mano”

ver también

El mensaje de Paulo Díaz a Gallardo tras volver a jugar en River: “Le di vuelta la mano”

Tras el empate sin goles en su visita a Rosario Central, River Plate volverá a presentarse en el Estadio Más Monumental ante su público. Será el próximo sábado 7 de febrero ante Tigre en el marco de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026.

Publicidad

Datos clave

  • River Plate empató 0-0 ante Rosario Central y mantiene el liderato de la Zona B.
  • El entrenador Marcelo Gallardo destacó el funcionamiento y control de juego durante el primer tiempo.
  • La dirigencia evalúa el mercado de pases sin confirmar la llegada de un nuevo centrodelantero.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
El mensaje de Paulo Díaz a Gallardo tras volver a jugar: "Le di vuelta la mano"
River Plate

El mensaje de Paulo Díaz a Gallardo tras volver a jugar: "Le di vuelta la mano"

Los 10 circuitos de Fórmula 1 donde Colapinto, Varrone y Colnaghi coincidirán en pista durante 2026
FÓRMULA 1

Los 10 circuitos de Fórmula 1 donde Colapinto, Varrone y Colnaghi coincidirán en pista durante 2026

Driussi, duramente cuestionado por los hinchas: "Más lento que el tren a Mar del Plata"
River Plate

Driussi, duramente cuestionado por los hinchas: "Más lento que el tren a Mar del Plata"

Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Rosario Central
River Plate

Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Rosario Central

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo