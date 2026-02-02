El aviso de Gallardo tras el empate de River ante Rosario Central: “Seguimos en el mercado”

En el Estadio Gigante de Arroyito, River Plate rescató un empate por 0-0 ante Rosario Central por la Fecha 3 del Torneo Apertura 2026. A pesar de no haber conseguido la victoria, el Millonario se mantiene en lo más alto de la Zona B a la espera de lo que ocurra en el final de esta tercera jornada.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se mostró conforme con lo que mostró su equipo: “Lo que tengo que destacar es el buen funcionamiento, sobre todo en la primera mitad. Vinimos a una cancha difícil y asumimos el rol protagónico del partido. Con buena circulación, buen control de juego. No pudimos convertir, pero fue un buen primer tiempo”.

“Tal vez nos faltó frescura con los cambios también, como para terminar mejor el partido. Seguimos creciendo, en evolución. El gol va a llegar, si el equipo juega bien”, analizó el entrenador del combinado de Núñez.

Gallardo no descarta que lleguen más refuerzos a River

Consultado sobre la posibilidad de sumar a un centrodelantero para este semestre, el Muñeco explicó: “No hay un ‘9’ en el mercado para nuestro funcionamiento. No es fácil buscar a un delantero que le digas ‘tomá, jugá’. Seguimos en el mercado evaluando posiciones. Es difícil encontrar jugadores para River. Tenés que venir, ponerte la camiseta y responder. Yo entiendo que hay que traer, pero no es traer por traer”.

Y luego disparó: “La opinión de que River tiene que traer un 9 es facilista. Cuando te ponés a buscar, no es muy fácil”. En la misma línea, se mostró conforme con los jugadores que tiene para este primer semestre: “Es un período hasta mitad de año en el cual tengo un plantel como para pelear y jugar de la manera que lo estamos haciendo y sostenernos. Después vemos”.

Cuándo es el próximo partido de River

Tras el empate sin goles en su visita a Rosario Central, River Plate volverá a presentarse en el Estadio Más Monumental ante su público. Será el próximo sábado 7 de febrero ante Tigre en el marco de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026.

