Rosario Central vs. River EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura: Horario y posibles formaciones

Por la tercera fecha, el Millonario busca mantener su invicto en Arroyito ante un Canalla que aspira a volver hacerse fuerte de local.

La posible formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña o Lautaro Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Por Bruno Carbajo

Rosario Central y River chocan en Arroyito.
Rosario Central y River chocan este domingo, desde las 21.30 en el estadio Gigante de Arroyito, por la tercera fecha del Torneo Apertura. El Millonario quiere seguir invicto, mientras que el Canalla aspira a seguir por la senda del triunfo y volver hacerse fuerte de local. El árbitro designado es Facundo Tello y la transmisión está a cargo de TNT Sports.

Bruno Carbajo

jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

