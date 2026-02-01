Rosario Central vs. River EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura: Horario y posibles formaciones

Rosario Central y River chocan este domingo, desde las 21.30 en el estadio Gigante de Arroyito, por la tercera fecha del Torneo Apertura. El Millonario quiere seguir invicto, mientras que el Canalla aspira a seguir por la senda del triunfo y volver hacerse fuerte de local. El árbitro designado es Facundo Tello y la transmisión está a cargo de TNT Sports.