Rosario Central y River chocan este domingo, desde las 21.30 en el estadio Gigante de Arroyito, por la tercera fecha del Torneo Apertura. El Millonario quiere seguir invicto, mientras que el Canalla aspira a seguir por la senda del triunfo y volver hacerse fuerte de local. El árbitro designado es Facundo Tello y la transmisión está a cargo de TNT Sports.
Torneo Apertura
Rosario Central vs. River EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura: Horario y posibles formaciones
Por la tercera fecha, el Millonario busca mantener su invicto en Arroyito ante un Canalla que aspira a volver hacerse fuerte de local.
La posible formación de River
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña o Lautaro Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
