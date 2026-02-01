El mensaje de Paulo Díaz a Gallardo tras volver a jugar en River: “Le di vuelta la mano”

Paulo Díaz volvió a la titularidad, y lo hizo en lo que fue el empate sin goles entre River y Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. El chileno no tenía acción bajo las órdenes de Marcelo Gallardo desde el pasado 9 de noviembre, cuando jugó los 90 minutos frente a Boca.

Una vez que culminó el encuentro en la ciudad santafesina de Rosario, el defensor chileno, que tuvo una sobria actuación, no solo se refirió a lo que fue el resultado en sí, sino que también a su situación personal, ya que estuvo muy cerca de marcharse.

“En este mercado me quedo. Después puede pasar cualquier cosa, pero hablé con el entrenador y le dije que tenía ganas de seguir“, exclamó Díaz a través de una charla post partido con TNT Sports. Incluso, reveló cómo fue que se tomó la decisión de Gallardo, quien le había comunicado a fines de 2025 que no lo iba a tener en cuenta.

El ex defensor de Palestino y San Lorenzo fue muy claro: “Cuando me dijeron que me tenía que ir, me dije a mi mismo que tenía que trabajar bien por el destino al que fuera, y creo que lo hice de la mejor manera. Creo que le di vuelta la mano al técnico y estoy acá, contento”, resaltó.

¿Qué dijo Marcelo Gallardo sobre Paulo Díaz?

En la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Gimnasia, Marcelo Gallardo fue consultado por la situación de Paulo Díaz y dijo: “Claramente hablo con él todos los días. Él tuvo la posibilidad de salir, encontramos que las ofertas no eran suficientes porque lo consideramos un jugador muy importante, de jerarquía”.

Además, agregó: “En base a eso, vimos su respuesta en la pretemporada, que la hizo bien y viendo el tiempo del mercado hablamos y dijimos que si se quedaba lo iba a tener en cuenta. Va a ser considerado y le toca arrancar de atrás. Él con gusto aceptó y dijo vamos para delante. Es un jugador importante más”.

El panorama de los centrales de River

Marcelo Gallardo inició 2026 con Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero como centrales titulares, mientras que como alternativas están Paulo Díaz, Ulises Giménez, Juan Carlos Portillo que puede ocupar ese lugar y en unas semanas volverá a estar a disposición Germán Pezzella.

