El cruce entre Marcelo Gallardo y Miguel Borja tras el triunfo de River: "Me voy a poner bravísimo"

La exigencia de Marcelo Gallardo para sus jugadores está lejos de ser una sorpresa y mucho menos para Miguel Borja, quien ya lo había tenido como DT antes de su salida de River. Sin embargo, el estratega se encargó de dejárselo en claro al colombiano durante y después de partido, con un reto que luego terminó con sonrisas.

Durante el encuentro, cuando el Millonario ganaba 2 a 1 y el colombiano se mostraba fatigado. El entrenador le preguntó si quería salir y, luego del que el 9 le confirmara que estaba bien, le gritó: “¡Dale, entonces! ¡Dale!“. Apenas terminó el encuentro, hubo un divertido ida y vuelta.

“Te estaba esperando porque me voy a poner… no bravo, bravísimo“, soltó entre risas Gallardo en el oído del delantero, que se lo tomó bien. Lo cierto es que la historia terminó de la mejor manera para River y Borja, que disputó los 90 minutos y fue figura.

Qué dijo Gallardo tras el triunfo de River ante Atlético Tucumán

Sobre la victoria, el director técnico expresó: “Creo que da confianza este partido, los jugadores que tengan la posibilidad de sentirse mejor de lo que estaban, eso es confianza, y como equipo nos pone en una posición diferente a lo que queremos“.

“Sé que es una semana importante para todos nosotros, está el primer partido con Colo Colo, nos vamos a enfocar en este porque va a ser muy difícil contra un rival durísimo en su estadio y que tiene la misma ilusión que nosotros. No nos anticipemos, después de ese partido vamos a ver cómo estamos y ya habrá tiempo para enfrentar a Boca el sábado. Lo primero es lo primero y voy a hacer foco ahí“, advirtió el Muñeco.

“Tenemos claros cuáles son nuestros objetivos y no tenemos que mentirles. No es magia el fútbol, si no sería muy fácil. En la semana todo era negativo, y tenemos que entender que el camino para estar cerca de la victoria va a ser el trabajo y la disponibilidad de los jugadores para mejorar“, concluyó.

Los próximos partidos de River