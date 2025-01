1x1 de River vs. U. de Chile: destacada producción de Borja y evaluación de los refuerzos

Marcelo Gallardo se permitió ver en acción a 18 futbolistas, incluidos los cinco refuerzos que se habían sumado a la pretemporada en San Martín de los Andes, en el amistoso disputado en Concepción que terminó con triunfo de River 2-1 sobre Universidad de Chile. Las calificaciones.

Jeremías Ledesma (5): No entró en acción lo suficiente para ganar puntos en la disputa con Franco Armani y nada pudo hacer en la primera ocasión de peligro que generó el rival, ya que el remate de Poblete que valió el 1-1 lo tomó a contrapierna. Una atajada en dos tiempo ante un remate de Hormazábal fue la única para destacar. No era difícil y casi da un rebote demasiado largo.

Fabricio Bustos (5): Mientras Leandro Fernández estuvo en cancha, sufrió en exceso su desequilibrio. Le costó frenar al delantero y quedó desacomodado en más de un retroceso. Que Gallardo le mantuviera el lugar le permitió mejorar y tener participación en buenas acciones ofensivas.

Germán Pezzella (4): Otro que sufrió la gambeta de Fernández, pero que no tuvo oportunidad de corregir en el complemento porque le cedió el lugar a Paulo Díaz. Cometió una infracción saliendo lejos y llegando tarde sobre el 9.

Lucas Martínez Quarta (6): Aunque fue el jugador que quedó enganchado en la jugada que derivó en el gol de Poblete, se trató de una acción milimétrica. Para compensar, se impuso siempre en el juego aéreo y no sufrió sobresaltos en la segunda mitad.

Marcos Acuña (5): Otro que solo tuvo 45 minutos en cancha. Arriesgó de más en algunas salidas, pero casi siempre las resolvió bien. En esa primera mitad, River recostó el grueso de los ataques por la derecha, por lo que tuvo menos peso ofensivo que Bustos.

Giuliano Galoppo (7): Aprovechó el tiempo que Marcelo Gallardo le dio dentro de la cancha. Mostró movilidad compartiendo con Enzo Pérez la mitad de la cancha. Recuperó pelotas y gestionó bien desde el pase. No quiso pasar desapercibido en el debut, por lo que también se lo vio arriesgar en acciones de uno contra uno.

Enzo Pérez (5): Se le notaron las ganas de jugar. Tuvo muy buenos primeros 15 minutos, siempre bien ubicado y con pase criterioso. No llegó a tiempo para bloquear el ingreso al área de Poblete en el empate de Universidad de Chile, pero el punto que allí pudo haber perdido lo recuperó siendo quien terminó provocando la expulsión de Leandro Fernández, no importa si queriendo o no. Fue amonestado en la acción previa y perdió ritmo sobre el final de la primera mitad, antes de ser reemplazado en el complemento.

Maximiliano Meza (6): Otro de buen inicio que luego se desinfló. Habilitó dos veces muy bien a Borja. En la segunda de ellas, que derivó en el gol de Lanzini, tras anticipar y recuperar en tres cuartos de cancha. Cuando River se desinfló en la segunda mitad del primer tiempo, no gravitó. Y fue sustituido en el complemento.

Manuel Lanzini (6): No logró entrar en juego todo lo que River necesita, pero tuvo buenos arranques con pelota dominada y sumó con el gol que abrió el marcador. Solo jugó los primeros 45 minutos.

Facundo Colidio (4): Nunca se metió en partido. Falló en la primera ocasión de peligro, tras capturar el rebote del arquero a un remate de Borja y no lograr esquivar su humanidad en la definición. Después, fue absorbido siempre por la defensa rival y nunca conectó en el circuito de pases.

Miguel Borja (8): Jugó para merecer iniciar la temporada oficial como el centrodelantero titular. Movedizo, fino desde lo físico y acertado cuando tuvo que decidir entre definir o ceder. Aguantó y asistió a Lanzini en el primer gol. Le rompió el arco a Castellón en el segundo y casi cierra la noche con doblete de no ser por el travesaño que le devolvió un gran remate de media distancia.

Paulo Díaz (5): Le tocó jugar los 45 minutos más tranquilos para la defensa de River, porque Universidad de Chile no generó en el segundo tiempo. Fue prolijo en las salidas de pelota.

Milton Casco (5): Igual que Díaz, no le tocó sufrir en defensa. No tuvo mayor aporte en el ataque.

Rodrigo Aliendro (6): Ayudó a reacomodar una mitad de cancha que había perdido presencia en los últimos minutos del primer tiempo. Tuvo buen pase hacia adelante y se acopló bien al también ingresado Santiago Simón.

Ignacio Fernández (6): Ingresó participativo en el complemento. Condujo el contragolpe que derivó en el gol de Borja y previamente se movió bien para generarse su propia chanche de peligro, con un cabezazo que salió alto.

Santiago Simón (7): De las variantes que realizó Gallardo para disputar los segundos 45 minutos, el que mejor entró. Muy comprometido para armar juego, le sobraron habilitaciones certeras para que a River no le faltaran ocasiones de gol.

Matías Rojas (6): Regaló varias pinceladas de talento para ilusionar. Preciso en los controles, filoso en el pase. No siempre conectado a la sintonía del equipo, pero será trabajo de Gallardo.

Gonzalo Tapia (6): Para ser figura siendo delantero de River, alguna vez hay que acertar. El chileno entró con ganas, marcó línea de pase y hasta mereció tener mejor suerte en la definición, porque falló todo lo que tiró. A Borja le pesó en el pasado. No hay razón para no remarcárselo en su estreno.