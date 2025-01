River hoy: Borja habló tras su primer gol del año, decisión de Gattoni y pedido de Gallardo a Gonzalo Tapia

River derrotó 2-1 a Universidad de Chile en su primer partido del año, un amistoso de pretemporada en el que Marcelo Gallardo dio minutos a 18 futbolistas y aprovechó a observar a los cinco refuerzos que se venían entrenando en San Martín de Los Andes.

Tras la victoria a la que aportaron goles Manuel Lanzini y Miguel Ángel Borja, este último la gran figura de la noche, el plantel del Millonario voló de regreso a Buenos Aires, donde esperan los últimos dos fichajes: Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, quienes ya se realizaron los exámenes médicos. El DT dará libre este sábado al plantel y habrá que ver si los entrenamientos se retomarán el domingo o ya desde el lunes.

Borja habló tras jugar para ganarse el lugar

Cuando en River se planteó que una de las prioridades en el mercado 2025 sería contratar un delantero, mucho se habló de la posibilidad de que Miguel Ángel Borja atendiera a alguna de las muchas propuestas que tuvo para dejar el club. Sin embargo, el colombiano se mantuvo enfocado en la pretemporada del Millonario, se mostró fino desde lo físico en el primer amistoso y aportó gol para convertirse en figura del duelo ante Universidad de Chile.

Finalizado el encuentro en Concepción, reafirmó el compromiso con el que inició el nuevo año: “La decisión que tomé a la hora de venir a River fue clara. Yo vine a competir. Me gusta la exigencia del club, me gusta lo que exige el mundo River. La idea es seguir acá para competir“, dijo para confirmar que no está evaluando una salida.

Gattoni no se quiere mover de River

Aunque River estaba dispuesto a rescindir el vínculo con Federico Gattoni, relegado en la consideración de Gallardo, ante la aparición de Argentinos Juniors como interesado concreto en contratarlo, para que el club de la paternal pudiera así negociar directamente con Sevilla, dueño de su ficha, el jugador hizo saber que tiene planes diferentes a los de los tres equipos en cuestión.

Publicidad

Publicidad

ver también 1x1 de River vs. U. de Chile: destacada producción de Borja y evaluación de los refuerzos

Según Germán García Grova, desde la representación del defensor de 25 años le hicieron saber a Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, que el jugador no está interesado en la propuesta debido a que quiere quedarse en River a pelear por sumar minutos en un año de múltiples competencias para el club.

El pedido de Gallardo a Gonzalo Tapia

Tras hacer su estreno con la camiseta de River, jugando todo el complemento y generando muchas ocasiones de gol, aunque sin la efectividad necesaria para concretarlas, Gonzalo Tapia participó de la conferencia de prensa junto a Marcelo Gallardo y reveló precisamente qué es lo que le demanda su nuevo DT.

“Me pide ir al espacio, buscar, atacar siempre. Somos un equipo que siempre tiene la posesión, que va para adelante. Me pide siempre estar perfilado, siempre buscar goles y crear ocasiones. Hoy tuve la mala suerte que no pude concretar, pero me voy tranquilo porque tuve ocasiones”, manifestó.

Publicidad