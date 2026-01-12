Es tendencia:
El curioso regalo que se llevó Matías Viña después de su debut en River

El uruguayo sumó sus primeros minutos en el amistoso ante Millonarios tras su arribo desde Flamengo.

Por Agustín Vetere

Matías Viña, flamante refuerzo de River.
© GettyMatías Viña, flamante refuerzo de River.

River Plate le puso primera al 2026 con la victoria en el partido amistoso ante Millonarios. En el Estadio Gran Parque Central, en el marco de la Serie del Río de la Plata, los comandados por Marcelo Gallardo se impusieron por la mínima con gol de Gonzalo Montiel de penal.

Así, el combinado de Núñez tuvo sus primeras sensaciones en cancha en lo que va de la pretemporada. Además, el Muñeco aprovechó para probar a los refuerzos, con Fausto Vera como titular y Matías Viña ingresando para la última media hora.

En el caso del lateral izquierdo uruguayo, tomó el lugar de Facundo González, debutante de 19 años. Así, el proveniente de Flamengo a préstamo con opción de compra sumó sus primeros minutos con la camiseta de River.

Tras el compromiso, Viña recibió un regalo especial por parte de la organización de la Serie del Río de la Plata. Es que, al momento de su salida de la cancha, al lateral izquierdo le acercaron una foto impresa que mostraba una de sus primeras intervenciones con pelota ya como jugador del Millonario.

Cuándo es el próximo partido de River

Luego de la ajustada victoria ante Millonarios en Montevideo, los de Gallardo volverán a presentarse en Uruguay para su último amistoso de la pretemporada. Será el sábado 17 de enero a las 22 en el Campus de Maldonado.

Se reveló el motivo por el que Aníbal Moreno no jugó en el amistoso entre River y Millonarios

Se reveló el motivo por el que Aníbal Moreno no jugó en el amistoso entre River y Millonarios

En síntesis

  • Matías Viña recibió una foto impresa de su primera intervención con la pelota en River.
  • La organización de la Serie del Río de la Plata le entregó el obsequio especial.
  • El presente le fue otorgado al finalizar el encuentro amistoso contra Millonarios.
