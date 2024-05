El DT de Temperley expuso un error de Martín Demichelis en River: "A mi me favoreció"

Temperley logró un triunfo histórico ante River en los penales, tras un parejo 1 a 1 en los 90′. El equipo de Walter Perazzo aprovechó sus momentos en el partido y se impuso en la definición final. Tras eliminar al Millonario, el propio entrenador analizó la victoria y mencionó un cambio de Martín Demichelis que lo ayudó.

“Me sorprendió que lo haya sacado a Borja. A mi me favoreció“, explicó el estratega en diálogo con Radio Mitre y justificó: “El goleador está siempre ahí y cuando pones jugadores con otras características… Yo, personalmente, me quedé más tranquilo“.

Perazzo, que tiene una historia con Borja por haberlo dirigido en Olimpo (se saludaron antes y después del encuentro), profundizó: “Cuando terminó el partido vino y se despidió. Yo le tengo mucho cariño, pero soy objetivo. Es un delantero terrible. Hoy lo marcamos bien, je“.

El análisis de Walter Perazzo sobre la victoria

“Tuvimos menos posesión de pelota, que era lo que nosotros sabíamos, pero tuvimos situaciones más claras de contragolpe. Ellos tuvieron manejo de pelota y situaciones con remates de media distancia. En los últimos 10′ lo fuimos a buscar”, aseguró el DT.

Además agregó: “Los cambios nos fueron acomodando. Pusimos gente fresca y daba la sensación de que lo podíamos empatar”. Sobre los penales, bromeó: “Los practicamos, pero hoy los patearon mejor que ayer“. Histórica victoria para el Gasolero en Mendoza.

Demichelis se fue sin hablar

Tras este golpazo histórico de River en la Copa Argentina, Martín Demichelis suspendió la rueda de prensa y se retiró del Estadio Malvinas Argentinas sin emitir ni una sola palabra. El DT no le dio explicaciones a los hinchas tras la derrota ante Temperley.