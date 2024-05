Un ex futbolista de River volverá a jugar la Champions League luego de estar ausente en la edición de la temporada 2023/2024.

El ex River que volverá a jugar la UEFA Champions League

Éder Álvarez Balanta volverá a jugar la UEFA Champions League. El ex River se adjudicó el pasaje a la competición (que a partir de la próxima temporada se desarrollará con un sistema de competencia absolutamente renovado con 36 participantes en la primera fase) tras coronarse campeón de la Belgium Pro League con el Brujas.

El elenco que comanda Michiel Jonckheere empató 0 a 0 en el Derbi de la ciudad ante el Cercle Brugge, alcanzando de esta forma los 50 puntos en la tabla de posiciones de la Ronda Campeonato, superando así por una unidad al Union Saint-Gilloise y por cuatro al Anderlecht.

Por su parte, Éder Álvarez Balanta ingresó en el Brujas vs. Circle Brugge cuando se jugaba el cuarto minuto agregado en lugar de Hugo Vetlesen. En total, en la temporada, el defensor colombiano participó en 32 partidos con los que acumuló 1162 minutos (casi 13 partidos completos), un gol y una asistencia.

Brujas se clasificó directamente a la Fase de Liga de la UEFA Champions League

El Brujas, al coronarse campeón de Bélgica, se transformó en el clasificado número 28 a la UEFA Champions League 2024/2025. Se sumó a: Arsenal, Aston Villa, Atalanta, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Benfica, Bologna, Borussia Dortmund, Celtic, Feyenoord, Girona, Inter de Milán, Juventus, Leipzig, Liverpool, Manchester City, Milan, Mónaco, París Saint-Germain, PSV, Real Madrid, Sporting Lisboa, Stade Brest, Sturm Graz y Stuttgart.

Éder Álvarez Balanta en la celebración del título con el Brujas.

Los ocho cupos restantes saldrán de los Play Off, instancia en la que participarán: Estrella Roja, Galatasaray, Young Boys, Shakhtar, Lille, Union Saint-Gilloise, Salzburgo, Twente, Rangers, Partizan, Sparta Praga, Dinamo Zagreb, APOEL, Fenerbahce, Dinamo Kiev, Bodo, PAOK, Malmo, Lugano, Slavia Praga, Midtjylland, Maccabi, Jagiellonia, Ferencvaros, Celje, Panevezys, Larne, The New Saints, FCSB, Petrocub, Pyunik, Hamrun, Lincoln, Ludogorets, Ballkani, Dinamo Minsk, Dinamo Batumi, Struga, Slovan Bratislava, RFS, Borac Banja, Flora Tallin, UE Santa Coloma, Qarabag, Shamrock, Differdange, Vikingur, Decic, Ordabasy, HJK, KÍ Klaksvik, Egnatia y Virtus.

Éder Balanta deberá renovar su contrato con el Brujas

Éder Álvarez Balanta acaba su contrato con el Brujas este 30 de junio. A pesar de esta situación, conforme a reportes de medios belgas, el Brujas tiene pensado extender el vínculo con el colombiano de 31 años, por lo menos, por una temporada más.