Tras confirmarse su salida de River, Enzo Díaz rompió el silencio: "No me gustó la forma"

Enzo Díaz finalmente abandonará la pretemporada de River en San Martín de los Andes para emprender rumbo a Brasil y vincularse al Sao Paulo, club al que arribará como parte de la operación que llevó a Giuliano Galoppo a comenzar a entrenarse ya a las órdenes de Marcelo Gallardo como refuerzo para este 2025.

Tras despedirse de sus compañeros, el futbolista que llegó al Millonario a inicios de 2023 y tuvo un rol protagónico en la conquista de la Liga Profesional con Martín Demichelis como DT dijo haber cumplido el un sueño al jugar con la banda y resaltó que no le gustaron las formas en que se produjo su transferencia.

“Es un momento muy especial para mí, ya que soy hincha del club y fue un sueño jugar con esta camiseta. Hoy me toca tomar otro camino, llegar a otra gran institución con grandes objetivos. Espero poder cumplirlos y que sea lo mejor para nosotros. No quiero dejar de agradecer a toda la gente, a mis compañeros, el cuerpo técnico y los hinchas que me recibieron de la mejor manera”, dijo el defensor lateral en diálogo con un grupo de periodistas.

Y agregó: “No me gustó de la forma en que me tocó irme. En el último tiempo me tocó competir arrastrando una lesión y no llegué a mi cien por ciento, como sí lo hice durante el primer año desde que llegué, porque estaba en óptimas condiciones. Siempre traté de dar lo mejor, en cada partido y en cada entrenamiento. Traté de ayudar al equipo como pudo. No me gustó cómo me desenvolví adentro de la cancha en el último tiempo porque arrastraba una lesión, pero me voy feliz porque entregué todo“.

Enzo Díaz conquistó tres títulos en River, con Martín Demichelis como entrenador.

Fue la llegada de Marcos Acuña, promovida por Marcelo Gallardo, lo que terminó relegando a Enzo Díaz, más allá de las lesiones, a desempeñar un papel secundario en 2024 y también el desencadenante de que desde el club comenzarán a buscarle nuevo destino para este año.

Los números que dejó Enzo Díaz en River

En dos años completos defendiendo la camiseta del Millonario, Enzo Díaz disputó un total de 77 partidos oficiales, siendo titular en 66 de ellos. Curiosamente, aunque jugó nueve partidos menos de liga que en 2023, disputó dos partidos más de Copa Libertadores en 2024, todos ellos como titular.

Su único gol con el equipo lo marcó nada menos que en el Superclásico ante Boca que se disputó en La Bombonera el primero de octubre de 2023, del que River salió victorioso por 2-0. Además, celebró tres títulos ese mismo año: Liga Profesional, Trofeo de Campeones y Supercopa Argentina.