El fuerte descargo de Lito Costa Febre por la derrota ante Riestra: "Que River no sea una manteca"

Por la quinta fecha de la Liga Profesional, River Plate afrontó su último partido del semestre y se llevó un cachetazo que llenó de dudas de cara al futuro. Los dirigidos por Martín Demichelis cayeron por 2-0 en su visita a Deportivo Riestra y se alejaron la de la cima del torneo.

En su transmisión radial, Lito Costa Febre, uno de los periodistas con más trayectoria en cuanto a la cobertura del Millonario, estalló ante la actuación del elenco de Núñez, que tuvo un flojo partido, especialmente en la segunda mitad.

“Demichelis, nadie te quiere echar. Todos en River te generan el mejor ambiente de laburo. Pero dales herramientas a los jugadores para que entiendan cómo se juega de visitante. Que se metan en el barro de visitante. Que no sea una manteca River. Que juegue a lo macho de visitante, carajo“, soltó Costa Febre.

Y se extendió al referirse al rival de este jueves: “Hacía años que no me enojaba con un equipo de River como me estoy enojando con este partido contra Riestra. Con todo respeto, pero es Riestra, que tiene una canchita que la envuelve el estadio de San Lorenzo“.

Además, aconsejó a Micho frente a los próximos desafíos del equipo: “Un desastre River cuando juega de visitante. Metete en el barro. Levanta la guardia, Demichelis. Te tenemos que marcar un sin fin de errores porque nos vamos a quedar afuera de la Copa Libertadores apenas arranquen los octavos de final. Porque primero vamos de visitante y no creas que cualquier resultado se levanta de local. Perdés afuera y te pueden hacer la vida imposible en el Más Monumental. Una vergüenza, una manteca“.

¿Cuándo vuelve a jugar River?

Tras el receso por la Copa América, lo próximo en el calendario del Millonario es el cruce ante Lanús por la sexta jornada de la Liga Profesional, con día y horario a confirmar. En el medio, se espera que el club organice partidos amistosos, aunque aún nada se ha oficializado.