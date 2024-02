Después de meses de incertidumbre en torno a su futuro como profesional, Enzo Pérez decidió seguir compitiendo al máximo nivel pero esta vez lejos de River. Es así que tomó la decisión de volver a Estudiantes de La Plata para jugar la CONMEBOL Libertadores 2024 y enfrentar al Millonario en la Supercopa Argentina.

Si bien el mediocampista con pasado en la Selección Argentina siempre ha demostrado tener un perfil bajo ante los micrófonos, en esta oportunidad aprovechó la ocasión para manifestar la comodidad que siente ahora en el Pincha en comparación a lo que vivió en los últimos meses en Núñez.

“Acá en el club sabía que me iban a cuidar, me iban a dar cariño y me iban a brindar lo mejor en el día a día para que yo me sintiera cómodo”, soltó Enzo Pérez en diálogo con Estudiantes Play. Las declaraciones apuntan claramente a la dirigencia de River y el trato recibido en el último tiempo allí.

Su siguiente frase lo confirma: “Cuando uno va terminando su carrera futbolística necesita un poco de todo eso. Y sentía que acá lo iba a encontrar”. Luego de la decepción que le generó su última etapa con la banda roja al pecho, Enzo está listo para dar los pasos finales de su carrera con el objetivo de volver a levantar un título más.

Qué dijeron desde River sobre Enzo Pérez

Quien tomó la palabra en representación de la dirigencia de River sobre la salida de Enzo Pérez fue Matías Patanian, vicepresidente del Millonario, en diálogo con Radio Mitre. Su primera declaración al respecto fue una confesión de tribuna: “Me va a doler verlo jugar con otra camiseta”.

Luego, Patanian anticipó lo que será la Supercopa Argentina que marcará el reencuentro entre Enzo Pérez y el plantel que dirige Martín Demichelis. “No tengo miedo a que me puteen cuando visite a River”, sentenció.

Por último, el vicepresidente de La Banda se refirió a la decisión del ídolo de River y su relación con Demichelis. “Evidentemente, si tomó esa decisión es porque prefirió salir de River. Ellos (Enzo y Demichelis) verán si se juntan a tomar un café”, concluyó.