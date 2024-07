En sus redes sociales, la pareja del ex entrenador del Millonario, apuntó contra quienes publicaron falsas noticias.

En una emotiva jornada en el Estadio Más Monumental, con un golazo agónico de Franco Mastantuono de tiro libre, River venció a Sarmiento de Junín por 1 a 0, en lo que fue la despedida de Martín Demichelis como entrenador del primer equipo, tras una temporada y media.

Horas después de este encuentro, Evangelina Anderson, pareja del ahora ex DT del Millonario, publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram, en las que no solo defendió a Demichelis, sino que también atacó a la prensa por algunas noticias publicadas que no fueron ciertas.

“Al final la verdad siempre sale a la luz. Imposible que quien te conoce no te quiera… Quisieron instalar tantas mentiras a lo largo del tiempo que dirigiste… Ayer quedó en evidencia una de ellas… El tiempo pone las cosas en su lugar”, comenzó posteando junto a un video en el que Paulo Díaz le agradece al entrenador por el tiempo compartido, demostrando que la relación entre entrenador y plantel era buena.

Posteo de Evangelina Anderson.

Seguido a esto, Anderson también posteó un meme, en el que una persona le muestra su cerebro a un médico, y este le responde: “No, gracias. No necesitaré eso. Creo todo lo que muestran los medios tradicionales”, en una clara indirecta a los que creyeron todas estas falsas noticias que salieron a la luz.

Posteo de Evangelina Anderson.

A lo largo de esta jornada especial, tanto para el entrenador como para su familia, Eva, quien se vio muy emocionada en un palco del Más Monumental, fue subiendo una serie de posteos para despedir a su pareja y felicitarlo por su primera experiencia como DT en el club de sus amores.

Por otro lado, cabe destacar que también el mismo Demichelis en su monólogo de despedida criticó duramente el accionar del periodismo, ya que le pidió a los periodistas que no le mientan a la gente, debido a que en los últimos días corrió el rumor de que tras una charla post derrota contra Godoy Cruz, ningún jugador quiso tomar la palabra.

La dura crítica de Martín Demichelis al periodismo

“Les pido encarecidamente que no le mientan a nadie”, reclamó en primera instancia. Luego, Micho desarrolló: “Cuando perdimos con Godoy Cruz, me paré frente al grupo, terminé de hablar yo y el primero que levantó la mano para hablar fue el capitán. Siempre hubo diálogo muy respetuoso en todos los sentidos”.

Los números de Martín Demichelis como DT de River Plate

En su año y medio como entrenador de River, Demichelis dirigió un total de 87 partidos, con un saldo de 52 victorias, 19 derrotas y 16 empates. Fue campeón de la Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y de la Supercopa Argentina 2024.