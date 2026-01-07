Es tendencia:
River retomó contactos por Jhohan Romaña: cómo es la nueva oferta que envió

El Millonario sigue activo en el mercado de pases e insiste por el colombiano, que inició su último año de contrato en el Ciclón.

Por German García Grova

River y San Lorenzo negocian hace días por Jhohan Romaña, el marcador central colombiano que inició su último año de contrato en el Ciclón y que ya dejó en claro que desea ser transferido. Marcelo Gallardo pidió por él, la dirigencia del club de Núñez consultó las condiciones, pero cuando los hizo, los de Boedo atravesaban un difícil momento institucional.

Ya con Costantino como presidente transitorio, desde Boedo llegó la negativa ante la primera propuesta. River insistió en querer comprar el 50% del pase por 2 millones de dólares, pero no hubo caso. Romaña tomó la decisión de ausentarse una tarde de la pretemporada, a modo de presión para salir, pero al día siguiente ya estaba entrenando a la par de sus compañeros.

Cuando el pase parecía caído, en River volvieron a levantar el teléfono con una nueva propuesta: 2,6 millones de dólares por el 50% y la opción -no obligación- de comprar en un mediano plazo el 50% restante en unos 3 millones de dólares. Si bien San Lorenzo pretendía vender la totalidad del pase en 5 millones, la realidad es que esta propuesta tiene otro tinte y en Boedo la analizan.

Un detalle a tener en cuenta es que San Lorenzo es dueño del 100% de los derechos económicos del jugador, pero el grupo inversor que lo trajo tiene acordado con el Ciclón que se quedará con el 50% del dinero obtenido en la venta.

¿Hay optimismo en River?

Luego de varios días de negociación, en River creen que la operación se va a dar. Se mejoró la oferta económica, se estableció la posibilidad de comprar el 50% restante en una suma más que interesante y además en Núñez saben que Romaña quiere jugar en el Millonario. Por otro lado, que solamente le quede un año más de contrato es una herramienta que tiene el colombiano a su favor, ya que en caso de no ser transferido no será sencilla una renovación.

DATOS CLAVE

  • River ofertó 2,6 millones de dólares por el 50% del pase de Jhohan Romaña.
  • San Lorenzo posee el 100% de los derechos económicos del defensor central colombiano.
  • El contrato de Jhohan Romaña con el club de Boedo finaliza en un año.
