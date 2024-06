El presidente de Betis dio un dato revelador sobre el futuro de Pezzella: "No recibimos ninguna oferta de River"

Las últimas declaraciones de Germán Pezzella a Clank! respecto a los factores que deberá evaluar antes de dar lugar a un regreso a River sumadas a la palabra del presidente del Betis desconociendo la existencia de una oferta pintan un panorama muy diferente al que se presentaba hace un solo un par de días, cuando se daba prácticamente como un hecho la incorporación del defensor al Millonario una vez que finalizara sus compromisos con la Selección Argentina.

Más allá de los asuntos personales que deba resolver el jugador, en el club español aseguran no hubo ofrecimiento desde Núñez, ni si quiera el que se dijo que había sido rechazado por ser muy inferior al monto de la cláusula de rescisión, fijado en 4 millones de euros.

“No ha llegado ninguna oferta a River. El tiene cariño a ese club. Se habla, pero no hubo ninguna oferta”, manifestó en conferencia de prensa Ángel Haro, presidente del Betis, sobre la situación de Germán Pezzella, quien tiene contrato con el club hasta 2026.

Pezzella se recupera contrarreloj de una lesión.

¿Qué dijo Pezzella sobre su posible vuelta a River?

Si bien había esquivado el tema al ser consultado apenas se incorporó a la Selección Argentina, Germán Pezzella profundizó sobre algunas cuestiones que debería evaluar para dar lugar a su regreso al Millonario en su reciente entrevista con Clank!

“Mi regreso a River depende de un contexto de decisiones que uno siempre pone en la balanza. Sé que para volver a Argentina hay que estar bien preparado, porque el nivel de exigencia es altísimo y tenés que responder a ese nivel, hasta para alimentarte de mucha tolerancia para no entrar en ninguna respuesta a esos niveles de violencia y agresión que a veces son peligrosos en nuestro fútbol”, manifestó.

Y explicó: “Mi historia en River por cómo se fue dando antes de irme me deja cosas dentro y ciertas heridas que sanar. Dependerá de cómo se dé dentro mío en este tiempo y ahí decidiré. Son decisiones muy personales y profundas, y tengo que no buscarle muchas vueltas porque ahí aparecen conclusiones que no van”.

¿Jugará Pezzella la Copa América?

La microfractura en el dedo meñique del pie izquierdo que sufrió Germán Pezzella sobre el cierre de la temporada en Betis puso en duda un lugar en la Copa América que parecía tener asegurado. Convocado de todos modos por Lionel Scaloni para la preparación con partidos amistosos ante Ecuador y Guatemala, de los que no podría participar, su tranquilidad pasa por saber que es decisión del cuerpo técnico esperar hasta último momento por su evolución antes de cerrar la lista definitiva de 26 futbolistas.