A lo largo del último tiempo, los astros y el tarot se metieron de lleno en el mundo del fútbol. Uno de los grandes responsables fue Boca por medio de Walter Lavalle y Giorgio Armas, pero en River no se quedaron atrás. Así como surgió William Stend, ahora reapareció Can Tarot.

Dentro del territorio riverplatense, el tarotista que en Twitter es conocido como @navarreta16, ha vaticinado diferentes resultados y en su gran mayoría sucedió lo que comentó por redes sociales. Por eso mismo, ahora se generó un enorme revuelo, ya que anunció lo que ocurrirá con el duelo entre el Millo y Belgrano, correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Sin pelos en la lengua, y sin ponerse colorado, Can Tarot aseguró que para River se viene lo peor. “Lo veo al Millonario hacer todo mal. Un juego raro, creo que se viene el fin de la era Demichelis. De haber ganador será el Pirata. ¡Ojalá me equivoque!” , indicó en la red social que, hasta hace no mucho, era conocida por su emoji del pajarito.

Más allá de que el entrenador del elenco riverplatense no se guía por lo que puedan llegar a anunciar los astros ni las cartas, aún mantiene algunas dudas para poder conformar el XI inicial con el que enfrentará al Pirata. Principalmente, en el mediocampo, donde Nacho Fernández, Facundo Colidio y Pablo Solari se disputan un lugar en el equipo. ¿Cómo saldrá River – Belgrano?

¿Cómo ver el partido entre River y Belgrano?

El partido entre River Plate y Belgrano de Córdoba podrá visualizarse a través de las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports.

Día, horario y estadio para River – Belgrano

El encuentro entre River Plate y Belgrano por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional se disputará el próximo domingo 3 de diciembre, desde las 18:30 horas, en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.