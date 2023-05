River Plate se quedó con el Superclásico frente a Boca Juniors con un Estadio Monumental completamente colmado y por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

Se trató de un Superclásico extremadamente caliente en el que reinó la pierna fuerte, por lo que el árbitro Darío Herrera tuvo que repartir tarjetas una y otra vez en el primer tiempo.

En ese contexto, en la agonía del espectáculo y cuando la historia parecía derivar en un empate, Agustín Sández le cometió penal a Pablo Solari y Miguel Borja lo cambió por gol para el 1-0 definitivo.

Allí fue cuando Agustín Palavecino se excedió con el festejo y se terminó desatando una batalla campal. Hubo expulsados, golpes y mucha bronca por parte del conjunto visitante.

En ese contexto, Enzo Pérez brindó una conferencia de prensa y tocó varios temas. Inclusive, le envió un claro dardo a Marcos Rojo, quien no estaba en la convocatoria y se metió al verde césped.

“Hubo muchísima gente que se metió de los dos lados. Cuerpo técnico, jugadores que no estaban en la convocatoria. Es difícil así, creo que para el Supeclásico no está bueno. Obvio que lo que hizo Palavecino no está bien pero siempre decimos que de los errores se aprende. Nosotros hablamos en la cancha, no de antemano”, manifestó.