La transformación del Estadio Monumental comenzó fuertemente a partir del año 2020, cuando se tomó la decisión de hacer el campo de juego a nuevo: se bajó el nivel más de un metro y medio, se instaló un sistema de drenaje nuevo y también uno de calefacción y refrigeración que hacen del terreno uno de los mejores del mundo, además se cambió su composición y quedó conformada con 95% de césped natural y 5% de artificial. Con estos cambios, River pasó a tener uno de los mejores campos de juego del mundo.

Luego llegó la etapa en la que se amplió la capacidad con la construcción de las tribunas inferiores y de los palcos en las cabeceras medias. Por otro lado se hizo un restaurante en la Centenario con vistas al campo de juego. En esa misma etapa se colocaron butacas modernas prácticamente en todo el estadio, salvo en las populares, que pasaron de estar en las cabeceras altas a estar en las bajas e inferiores, dando una atmósfera más imponente.

Las obras no solamente fueron en el estadio en sí, donde además de lo anteriormente mencionado, también se hicieron baños a nuevo, palcos a nuevo y cambió drásticamente la estructura interna, con vestuarios, salas de trabajo de Marcelo Gallardo y una concentración de nivel europeo para los jugadores.

Siguen las obras: se viene la quinta bandeja

Tal como anticipó Bolavip, River comenzará a construir la quinta bandeja, la cual aportará nada más y nada menos que 16 mil nuevos lugares, lo que llevará la capacidad total de 85 mil a 101 mil espectadores, pasando a ser -una vez que estén finalizadas las obras en el año 2029- en el estadio con más aforo de América y el segundo de un club en el mundo, solamente detrás del Camp Nou.

Ascensores

La construcción de la quinta bandeja será encima de las actuales plateas altas, por lo que en lo que respecta a altura serán unos 40 metros para subir, lo que se puede comparar con un edificio de 14 pisos. Ante esta situación, según pudo saber Bolavip en excluisva, River contempló la construcción tanto de escaleras -que tendrán la misma estética de las actuales- y también de ascensores, con el fin de permitirle a los que concurran a la quinta bandeja de no tener que hacer un desgaste físico importante.

Los cortes demuestran que se construirán ascensores y escaleras nuevas para un mejor acceso. (Foto: Prensa River).

Un detalle no menor es que la altura total del Estadio Monumental, contemplando la máxima altura de la quinta bandeja y del techo será de 50 metros. Aprovechando esa situación, en River construirán un skywalk, que es una pasarela en la que se podrá caminar a la altura del techo, siempre con arneses de seguridad y es una experiencia única que ya se puede hacer en el Tottenham Hotspur Stadium.

Adiós a un ícono del Monumental

El Monumental es un ícono dentro de los estadios del fútbol argentino. Una referencia de la casa de River son los brazos que sobresalen en las plateas laterales y son los encargados de sostener a las luces. En el proceso de la obra, que comenzará en abril de 2026 y finalizaría para mediados de 2029, esos brazos desaparecerán ya que allí debe construirse la estructura para el techo. Lo que sí se reutilizará son las luces en sí, las cuales fueron cambiadas hace pocos años.

Los brazos emblemáticos no estarán más en el Monumental. (Foto: Getty).

¿Cómo será el techo del Estadio Monumental?

En River consideraron imprescindible que el césped del campo de juego -que fue el puntapié inicial de esta era de obras que revolucionó al club- siga recibiendo luz natural, por lo que el techo será para cubrir las tribunas, es decir que habrá protección para todos los hinchas que vayan al Monumental, pero la zona central del techo será abierta para cuidar al terreno de juego.

