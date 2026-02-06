River implementó tecnología de avanzada para un aspecto clave del Estadio Monumental

Los avances en River no paran. El club busca alternativas nuevas para estar a tono de los avances tecnológicos y en esta oportunidad, Bolavip pudo averiguar que, desde hace unas pocas semanas, los ventanales que están en la casa del Millonario se limpian con un drone de última tecnología. Un aporte más que interesante para mantener al Estadio Monumental en condiciones.

Así es el drone que limpia los ventanales del Monumental. (Foto: Bolavip).

El estadio con mayor capacidad del país cuenta con muchos ventanales que están a la altura de las plateas medias, casi todos ellos son de los pasillos que conectan estas tribunas con las diversas salidas. Cabe recordar que, desde una de esas ventanas se produjo la icónica arenga de Marcelo Gallardo tras empatar 2 a 2 ante Boca en la ida de la final de la Libertadores 2018.

Tweet placeholder

Se vienen cambios importantes en el Monumental

¿CÓMO SERÁ LA QUINTA BANDEJA?

Bolavip pudo averiguar cómo serán las remodelaciones en el Monumental para aumentar su capacidad a 101 mil espectadores. Además del techo, también se iniciará la construcción de una quinta bandeja. Está previsto que esta obra tarde entre dos y tres años. Un detalle no menor es que el color de las butacas serán blancas y rojas, formando una bandera 360° con los colores del club.

La quinta bandeja estará por encima de las actuales altas, por tal motivo se removerán las luces. La misma será en forma de anillo y no tendrá divisiones, tal como sucede en las otras bandejas. La capacidad de este nuevo sector rondará los 16 mil espectadores, por lo que el aforo total del Estadio Monumental superará los 101 mil espectadores.

Publicidad

Publicidad

¿Y EL NUEVO TECHO DEL MONUMENTAL?

En River consideraron imprescindible que el césped del campo de juego -que fue el puntapié inicial de esta era de obras que revolucionó al club- siga recibiendo luz natural, por lo que el techo será para cubrir las tribunas, es decir que habrá protección para todos los hinchas que vayan al Monumental, pero la zona central del techo será abierta para cuidar al terreno de juego.

Bolavip pudo saber que la estructura que sostendrá al techo será 100% independiente de la existente. Serán unas 52 columnas que serán la base del techado. La intención es que siga entrando luz natural para preservar al campo de juego, pero que todos los hinchas tengan resguardo tanto del sol como de la lluvia, por eso llegará hasta los límites del campo de juego.

HABRÁ UN SKYWLAK

Luego del anuncio oficial del presidente, desde el club dieron más detalles sobre el proyecto con una nota en su sitio web oficial, pero también se tomó la decisión de hacerlo visible para los hinchas mediante animaciones y renders en los cuales se mostró en detalle cómo se verá el Monumental desde distintos ángulos, con un detalle no menor que sorprendió a los hinchas: habrá un skywalk en el techo con la forma del escudo de la institución, el cual estará aproximadamente a unos 50 metros de altura.

Publicidad

Publicidad

Un skywalk es una pasarela de cristal que, con medidas de seguridad, se recorre en las alturas, con un arnés puesto y es ideal para sacar fotos. El Tottenham Hotspur Stadium lo tiene, pero también el Gran Cañón de Estados Unidos. Es con fines turísticos y permite observar perfectamente desde lo más alto. El Estadio Monumental lo tendrá en su nuevo techo y los hinchas podrán visitarlo.

Así quedará el Monumental cuando terminen las obras. (Foto: Prensa River).

SE VIENE UN CAMBIO DE NOMBRE

En lo que respecta a negocios, River fue de los primeros clubes en Argentina en hacer un acuerdo comercial para agregar el nombre de una empresa, lo que se llama naming. El Millonario firmó en 2022 un vínculo por siete años con Dorinka, que es dueña de los hipermercados Chango Más y la casa del club de Núñez pasó a llamarse Más Monumental, en un acuerdo por 20 millones de dólares.

Publicidad

Publicidad

River y Dorinka decidieron interrumpir el contrato por el naming. De esta manera, el Estadio Monumental -a partir del 1 de enero de 2027- cambiará de nombre. Los de Núñez ya tienen una oferta superadora que le garantiza, al menos, ganar 3 millones de dólares por año, aunque puede ser más.

River acordó con Live Nation un contrato por el naming, el cual le dejará a los de Núñez 30 millones de dólares, pero está la particularidad que tanto el Millonario como la empresa dedicada a la organización de eventos pueden traer una oferta superadora y repartirse el dinero. Lo que es importante aclarar es que ambas partes deben estar de cuerdo.

Ante esta situación, a partir del 1 de enero de 2027, la casa del Millonario pasará a llamarse Live Nation Monumental, aunque todo puede cambiar ya que durante los próximos once meses, tanto el club como la empresa pueden alcanzar un acuerdo superador con otra empresa, pero de momento ese sería el nombre del Monumental.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE