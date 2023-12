El talento de Claudio Echeverri demostrado en la reserva de River, en los puñados de minutos en la primera del Millonario y en la Selección Argentina sub 17 ha hecho que varios clubes de Europa se peleen por su ficha en el próximo mercado de pases. Por eso, todo indica que su inminente futuro estará en el viejo continente, donde equipos como el Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, PSG, Juventus, Inter y Milan ya tienen los ojos puestos en él y esperarán al 2 de enero del 2024, cuando Echeverri cumpla los 18 años y tenga la posibilidad de arribar al fútbol europeo, para buscar su traspaso.

Entre todos estos interesados, en las últimas horas trascendió que el conjunto de Manchester sería el que lidera la carrera para quedarse con el pase del “Diablito”, pero recientemente desde el viejo continente revelaron que, para el talentoso 10 de la Sub 17, su destino ideal sería otro, por lo que la situación podría virar y dejar mal parado al City.

Es que en concreto, desde el diario español “Sport” revelaron que el Barcelona es el equipo que Echeverri prioriza por encima del resto debido a dos motivos principales. Uno de ellos es que, según informó dicho periódico, el Barça fue el primero entre todos los equipos en mostrarse interesado en el Diablito; y como segunda razón, aparece ni más ni menos que Leo Messi como protagonista.

Sport se hizo eco de una entrevista de hace semanas que se le hizo a Echeverri en donde señalaba su deseo de vestir la camiseta blaugrana. “Además de en River, me gustaría jugar en el Barça. Soy muy fan de Messi y lo veía jugar en Barcelona, por lo que llevo a este equipo dentro desde muy joven“, destacó el nacido en Chaco de categoría 2006 tiempo atrás. Por sus palabras hacia el equipo catalán, desde el propio club Culé estarían decididos a hacer el intento de quedarse con su pase, según expresaron desde el mencionado medio ibérico.

Sin embargo, Barcelona no tendría nada sencilla su incorporación, ya que Sport mismo aclara que, tras la puja fuerte de Manchester City y Chelsea, “el Barça no puede competir económicamente con estos dos colosos de la Premier League”, por lo que debería recurrir a un operativo seducción hacia Echeverri para que, tanto él como River, elijan definitivamente al equipo Culé como el destino del Diablito. ¿Qué será del futuro de Echeverri?

El contrato y la cláusula de Echeverri

El Diablito Echeverri tiene contrato con River hasta diciembre de 2024 con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, aunque la misma se eleva hasta los 30 millones de dicha moneda en los últimos días de cada mercado de pases.

La complicación contractual que podría tener River con Echeverri

Al quedarle solo un año de vínculo, River debe resolver cuanto antes la cuestión de la renovación contractual de Echeverri. Es que en caso de no llegar a un acuerdo durante los próximos meses, en el Millonario se exponen a que -a partir de mediados del 2024- cualquier club se lo pueda llevar como agente libre firmando un precontrato o incluso con el pase totalmente en su poder en diciembre de este 2024.

Más allá de la cuestión económica, en River deberán seducir al Diablito con mayor rodaje durante la próxima temporada para que extienda su contrato y que quede ligado con el club de Núñez por varias campañas más. Además, de esa forma asegurarían en el Millonario resguardarlo con la cláusula de €50.000.000. Pero los problemas no terminan allí, ya que según trascendió en las últimas horas, el periodista Gastón Recondo dio detalles de la relación entre River y el agente de Echeverri, en donde informó que hace meses que no se puede establecer un diálogo con el representante del jugador porque “no atiende el teléfono”, lo que no daría un panorama nada bueno para la renovación de su contrato con el Millonario.