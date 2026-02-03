Es tendencia:
River Plate

Franco Armani volvió a los entrenamientos en River y se acerca su vuelta a las canchas

El arquero dejó atrás su lesión y ya está a disposición de Marcelo Gallardo para volver a sumar minutos.

Por Marco D'arcangelo

Franco Armani, experimentado arquero de River Plate.
© GettyFranco Armani, experimentado arquero de River Plate.

Luego de perderse gran parte de la pretemporada y los primeros tres partidos oficiales correspondientes al Torneo Apertura, Franco Armani le dio una buena noticia a Marcelo Gallardo y el mundo River, ya que volvió a entrenar en el campo de juego junto a sus compañeros.

El experimentado arquero, que sufrió un desgarro y luego una lesión en el talón, recibió el alta médica y es por eso que en este martes se sumó a las prácticas con los demás arqueros del plantel, con el objetivo de estar a disposición de Gallardo en el corto plazo. 

De esta manera, Armani será evaluado por el cuerpo técnico durante el transcurso de esta semana, y luego de la práctica del viernes en el Más Monumental, el ‘Muñeco’ deberá definir si lo concentra para el duelo ante Tigre, o si bien reaparece frente a Argentinos Juniors. 

En caso de no estar presente en el arco ante el Matador de Victoria, Santiago Beltrán se mantendrá por cuarto encuentro consecutivo y el ‘Pulpo’ podría ocupar un lugar en el banco de suplentes, pensando en reaparecer en La Paternal por la quinta fecha del Torneo Apertura. 

Por otro lado, esta no es la única vuelta para Gallardo en el arco. Además de Armani, también está a disposición del cuerpo técnico Ezequiel Centurión, quien se recuperó de la fractura de muñeca que recibió y ya tiene el alta médica para volver a ser convocado en caso de que el DT lo decida. 

Además, también estará nuevamente a disposición Matías Viña. El lateral izquierdo uruguayo ya cumplió con la fecha de suspensión tras ser expulsado ante Gimnasia de La Plata y cuenta con muchas chances de volver a ser titular, en lugar del chileno Paulo Díaz.

El último partido de Franco Armani

ver también

La última vez que el arquero sumó minutos con la camiseta de River fue el 24 de noviembre, día en el que el Millonario cayó 3 a 2 contra Racing en condición de visitante y quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura. Desde allí, el ‘Pulpo’ no volvió a disputar un encuentro. 

En síntesis

  • Franco Armani recibió el alta médica tras superar un desgarro y una lesión de talón.
  • El arquero de River no disputa un partido oficial desde el pasado 24 de noviembre.
  • Ezequiel Centurión y Matías Viña también regresarían a la convocatoria de Marcelo Gallardo.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

