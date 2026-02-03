Es tendencia:
20 partidos perdidos y más de 110 días afuera: todas las lesiones que sufrió Sebastián Driussi desde su vuelta a River

En poco más de un año, el delantero lleva seis lesiones y se perdió una importante cantidad de encuentros.

Por Marco D'arcangelo

Sebastián Driussi, delantero de River.
© Prensa RiverSebastián Driussi, delantero de River.

Luego del empate 0 a 0 contra Rosario Central, en el que fue reemplazado en el entretiempo por Maximiliano Salas, Sebastián Driussi se convirtió en baja en River debido a que se realizó estudios médicos y se confirmó que sufrió un desgarro de grado uno en el isquiotibial izquierdo. 

Este es el tercer desgarro que sufre el delantero de 29 años desde su regreso al Millonario a principios del año pasado. Además de esto, tuvo problemas en su tobillo, por lo que también estuvo marginado de las canchas por un largo tiempo durante el 2025. 

En total son 20 los partidos que se perdió Driussi desde su vuelta al elenco de Núñez a causa de cinco lesiones, sin contar este desgarro que sufrió el pasado fin de semana. En cuanto a días, fueron más de 110 los días que no pudo estar a disposición de Marcelo Gallardo. 

Con esta lesión de grado uno, el delantero tendrá entre 15 y 20 días de recuperación, por lo que no estará presente frente a Tigre en el Más Monumental, así como también se perdería los compromisos ante Argentinos Juniors por el Torneo Apertura y Ciudad de Bolívar por Copa Argentina. 

Por otro lado, el presente futbolístico de Driussi no es el mejor. Más allá de esta lesión, el delantero lleva 13 partidos sin convertir. La última vez que marcó con la camiseta del Millonario fue el 21 de agosto en el empate 1 a 1 con Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Las lesiones de Sebastián Driussi desde su vuelta a River

  • Desgarro miofascial – 21 días de recuperación – 4 partidos perdidos
  • Esguince de tobillo – 56 días de recuperación – 7 partidos afuera
  • Problemas de tobillo – 3 días de recuperación – 1 partido perdido
  • Desgarro – 21 días de recuperación – 6 partidos afuera
  • Sobrecarga muscular – 11 días de recuperación – 2 partidos perdidos
El plan de River con Kendry Páez de cara al duelo con Tigre por el Torneo Apertura

Datos claves

  • Sebastián Driussi sufrió un desgarro de grado uno en el isquiotibial de su pierna izquierda.
  • El delantero de River se perderá de 15 a 20 días de competencia por lesión.
  • Driussi acumula 13 partidos sin convertir, siendo su último gol el 17 de agosto.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

