Justo cuando se presume que el próximo jueves, cuando a River le toque recibir al Deportivo Táchira por Copa Libertadores, El Monumental le hará sentir a Martín Demichelis su disconformidad con el rendimiento y los resultados del equipo en sus últimas dos presentaciones, hubo otro entrenador que salió a respaldarlo e incluso lo consideró el mejor del fútbol argentino en la actualidad.

Se trata de Sebastián Grazzini, quien como futbolista tuvo una carrera digna de trotamundos que lo llevó por el ascenso y la élite del fútbol argentino, España, Bélgica, Italia, Grecia y la MLS entre otros destinos; y que como entrenador tiene una labor incipiente, con interinato en Racing y un paso poco feliz por Platense.

“El que más me gusta es Demichelis. Tuve la posibilidad de juntarme con él, de charlar, y siento que está un paso arriba en el fútbol argentino. Es una persona súper preparada. Por eso a veces me duele que le peguen tanto, porque nosotros como país lo tenemos que cuidar. No sé cuántos entrenadores están capacitados y preparados de esa manera”, manifestó en ESPN.

Y agregó: “Es un ejemplo a seguir también. Esto es un juego anímico y por ahí está pagando la eliminación en Copa Argentina. Porque yo había visto sus partidos anteriores y ganaba fácil. Muchas veces es injusto, pero nos tenemos que adaptar a que estamos en esto”.

Demichelis necesita recuperar la confianza de los hinchas.

Para Grazzini, River sigue siendo un equipo sólido más allá de los últimos traspiés, aunque reconoció que la reciente derrota ante Argentinos Juniors fue Pablo Guede quien ganó el duelo táctico. “Lo sorprendió con el parado. Seguramente Martín esperaba otra cosa. Pero en lo que vi de River, insisto en que lo veo sólido”, dijo.

¿Qué dijo Demichelis sobre el enojo de los hinchas de River?

En la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Argentinos Juniors, Martín Demichelis volvió a referirse a la disconformidad expresa de los hinchas con el equipo. “Es lógico que la gente esté descontenta y que no le agrade este River que vio en los últimos dos partidos. Soy el principal responsable. A mí tampoco me gusta que juguemos así y quedemos eliminados como nos tocó el otro día“, señaló.

El Monumental será termómetro

Este jueves, por la fecha final de la fase de grupos de la Copa Libertadores, River volverá al Monumental tras sufrir dos derrotas que calaron hondo en el ánimo de los hinchas y por ello el estadio será un termómetro de esa relación siempre necesaria entre las partes, tanto en la previa como en el desarrollo del encuentro ante Deportivo Táchira.