Cuándo se juega el tercer puesto del Mundial Sub 17 y contra quién jugará la Argentina

La Selección Argentina no pudo con Alemania y cayó en la semifinal del Mundial Sub 17. Con un triplete de Agustín Ruberto, el equipo de Diego Placente empató 3 a 3 con los europeos, pero no pudo imponerse en la definición por penales para acceder a la gran final del próximo sábado.

En la definición desde los 12 pasos, la historia arrancó mucho mejor para los teutones, con el arquero Heide tapándole los dos primeros remates a Mastantuono y Echeverri. Si bien Franco Villalba pudo contener el tercer disparo germano, la Albiceleste terminó cayendo 4 a 2.

De esta manera, Alemania jugará la final y Argentina tendrá que conformarse con el partido por el tercer puesto. De todas formas, se trata de una Copa del Mundo espectacular para los de Placente, con Ruberto y el Diablito Echeverri con actuaciones consagratorias.

Cuándo se juega el tercer puesto del Mundial Sub 17

La Selección Argentina jugará el partido por el tercer puesto del Mundial Sub 17 el próximo viernes 1 de diciembre a las 9 de la mañana (hora ARG).

Contra quién es la final del Mundial Sub 17

La Albiceleste se medirá con el perdedor de la semifinal entre Francia y Mali, que chocarán este mismo martes a las 9 de la mañana.

La palabra de Placente tras la eliminación

“Estoy orgulloso del equipo que tenemos. Entregaron todo”, fue lo primero que dijo el director técnico apenas se consumó la derrota de su equipo ante Alemiania. Después aseguró que “no pudimos sacar diferencia para jugar más tranquilos. Había mucho cansancio y sufrimos las contras”.

Para cerrar, reafirmó: “Orgulloso de cómo jugaron y se entregaron, son cosas del fútbol. Ya está, hay que empezar en el próximo partido”.