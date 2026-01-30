Kendry Páez reveló por qué eligió jugar en River

De la noche a la mañana, River logró una contratación que sacudió al mercado de pases, ya que incorporó al ecuatoriano Kendry Páez, la joven estrella que llega a préstamo desde Chelsea tras repescarlo de Racing de Estrasburgo, donde estaba sin rodaje.

Luego de arribar al país para firmar su contrato por 12 meses a préstamo -sin opción de compra-, con previo paso por la Clínica Rossi, donde se sometió a los estudios médicos, el ex Independiente del Valle tuvo un pequeño contacto con los medios de prensa mientras se dirigía hacia la camioneta que lo trasladaría hacia las oficinas del Monumental para reunirse con los directivos.

Rodeado de hinchas que buscaban fotos y autógrafos, escoltado por Diego Moreno, el empleado de seguridad del plantel profesional riverplatense, Páez se animó a revelar la razón por la que se inclinó por el club situado en el barrio porteño de Núñez: “River es lo mejor para mí”, exclamó.

Luego, el nacido en la ciudad de Guayaquil, le envió un mensaje a todos los fanáticos de River, y aseguró: “Voy a dar lo mejor para ganar muchos títulos y darle alegría a la hinchada”. Ahora, solamente le tocará transformar sus palabras en hechos dentro del campo de juego.

Los números de Kendry Páez en Racing de Estrasburgo

Desde su llegada al elenco francés a mediados del año pasado, el volante de 18 años disputó un total de 21 partidos, en los que convirtió un gol y no aportó asistencias. Además, recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 718 minutos en cancha.

