Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Kendry Páez reveló por qué eligió jugar en River

Tras realizarse los chequeos médicos, el ecuatoriano hizo una confesión que ilusionó a todos los hinchas del Millonario.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Kendry Páez, nuevo refuerzo de River.
© Gemini IAKendry Páez, nuevo refuerzo de River.

De la noche a la mañana, River logró una contratación que sacudió al mercado de pases, ya que incorporó al ecuatoriano Kendry Páez, la joven estrella que llega a préstamo desde Chelsea tras repescarlo de Racing de Estrasburgo, donde estaba sin rodaje.

Luego de arribar al país para firmar su contrato por 12 meses a préstamo -sin opción de compra-, con previo paso por la Clínica Rossi, donde se sometió a los estudios médicos, el ex Independiente del Valle tuvo un pequeño contacto con los medios de prensa mientras se dirigía hacia la camioneta que lo trasladaría hacia las oficinas del Monumental para reunirse con los directivos.

Rodeado de hinchas que buscaban fotos y autógrafos, escoltado por Diego Moreno, el empleado de seguridad del plantel profesional riverplatense, Páez se animó a revelar la razón por la que se inclinó por el club situado en el barrio porteño de Núñez: “River es lo mejor para mí”, exclamó.

Luego, el nacido en la ciudad de Guayaquil, le envió un mensaje a todos los fanáticos de River, y aseguró: “Voy a dar lo mejor para ganar muchos títulos y darle alegría a la hinchada”. Ahora, solamente le tocará transformar sus palabras en hechos dentro del campo de juego.

Tweet placeholder

Los números de Kendry Páez en Racing de Estrasburgo

Desde su llegada al elenco francés a mediados del año pasado, el volante de 18 años disputó un total de 21 partidos, en los que convirtió un gol y no aportó asistencias. Además, recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 718 minutos en cancha.

Publicidad
Firmó su primer contrato con River, tiene cláusula de 100 millones y recibió la felicitación de Luca Scarlato

ver también

Firmó su primer contrato con River, tiene cláusula de 100 millones y recibió la felicitación de Luca Scarlato

En Francia hubo una revelación sobre Kendry Páez que ya preocupa a River: “Salidas nocturnas”

ver también

En Francia hubo una revelación sobre Kendry Páez que ya preocupa a River: “Salidas nocturnas”

DATOS CLAVES

  • River incorporó al ecuatoriano Kendry Páez mediante un préstamo por 18 meses.
  • El futbolista llega cedido desde Chelsea tras un breve paso por Racing de Estrasburgo.
  • Kendry Páez superó la revisión médica en la Clínica Rossi previo a firmar contrato.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Inter Miami confirmó el fichaje de Germán Berterame
MLS

Inter Miami confirmó el fichaje de Germán Berterame

Pronósticos San Lorenzo vs Central Córdoba: el Ciclón quiere escalar y el Ferroviario buscará dar el golpe
Apuestas

Pronósticos San Lorenzo vs Central Córdoba: el Ciclón quiere escalar y el Ferroviario buscará dar el golpe

Julio Enciso brilla en Racing de Estrasburgo, pero le volvió a hacer un guiño a Boca: “Siempre lo he dicho”
Boca Juniors

Julio Enciso brilla en Racing de Estrasburgo, pero le volvió a hacer un guiño a Boca: “Siempre lo he dicho”

Cristiano Ronaldo volvió a convertir y se acerca a los 1000 goles con récord en Al Nassr incluido
Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo volvió a convertir y se acerca a los 1000 goles con récord en Al Nassr incluido

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo